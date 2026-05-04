دبي، الإمارات العربية المتحدة : التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، السير جون روز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "روتشيلد آند كو"، يرافقه سعيد العور، الشريك ورئيس "روتشيلد آند كو" في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي.

تناول اللقاء سبل توسيع نطاق الأعمال العالمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، والتي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية والتميز التشغيلي والتخطيط طويل الأمد. كما ناقش الجانبان هياكل التمويل المبتكرة لمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، إضافة إلى استراتيجيات التوسع الدولي لقطاع المرافق في المنطقة، والمسارات العملية التي تمكّن الهيئة من تعزيز القيمة المستفادة من فرص النمو العالمية.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الهيئة تتبنى رؤية استشرافية، وتواصل استكشاف الشراكات الاستراتيجية وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز المرونة، وتعظيم القيمة المحققة، ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى على المستويين المحلي والعالمي.

يأتي اللقاء في ظل الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المالي في دبي، حيث قامت العديد من الشركات المالية وشركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك "روتشيلد آند كو"، بتعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها في الإمارة خلال السنوات الماضية.

-انتهى-

#بياناتحكومية