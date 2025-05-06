دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي وولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الاتحادي النمساوي، وسعادة ايتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة. وحضر الاجتماع من جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وتمحورت المحادثات حول جهود الهيئة لدعم الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ركزت النقاشات على تعزيز التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، ومعالجة التحديات المناخية، وتبادل أفضل الممارسات في الاستدامة البيئية. وأكد الجانبان الدور المحوري للتكنولوجيا وتبادل المعرفة في دفع الحلول المبتكرة للتحديات البيئية العالمية.

سلط معالي الطاير الضوء على أهداف دبي الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول 2050. وأشار إلى الدور المحوري للهيئة في تحقيق هذه الأهداف عبر مشاريع رائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، الأمر الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً.

وأكد معالي الطاير ريادة الهيئة العالمية، حيث تحتل المرتبة الأولى في 12 مؤشر أداء رئيسي في مجالات عملها. وفي عام 2024، حققت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، متجاوزة بشكل كبير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6% و7%. كما كان معدل فاقد شبكات نقل وتوزيع المياه الأقل عالمياً عند 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقمًا قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.

وتطرق معالي الطاير لتوظيف الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الهيئة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية والخدمية، إلى تعزيز النمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، وضمان توفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة.

واستعرض معالي الطاير أيضاً مبنى "الشراع "، المقر الجديد للهيئة، الذي يعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وتم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية.

وأعرب معالي وولفغانغ هاتمانسدورفر عن شكره لمعالي سعيد محمد الطاير على الحوار البنّاء، وأكّد على الإمكانات القوية للتعاون المستقبلي بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن كلا البلدين يُعدان من الرواد الدوليين في هذا المجال، مؤكداً أهمية تحويل نقطة القوة هذه إلى مشاريع مشتركة. كما سلّط الضوء على الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات كشريك استراتيجي رئيسي للنمسا، خاصة في قطاع الطاقة، حيث سيتم تنفيذ تعاون ملموس.

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