احتفلت شركة سيركو الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العامة لقطاعات النقل وخدمة المواطنين والدفاع بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في المملكة العربية السعودية. وقام معالي بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بقص شريط وتدشين المقر الجديد في الرياض بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، السيد نيل كرومتون.

وقد حضر الافتتاح مدير مجموعة سيركو السيد روبرت سومز والسيدة منى الثقفي المدير التنفيذي لمكتب سيركو بالرياض بالإضافة لجمع من عملاء سيركو وشركائها.

وقالت السيدة منى الثقفي في معرض تعليقها على الحدث " تؤكد أبحاثنا إيمان سيركو الراسخ بالحاجة إلى أن نتواجد بالقرب من عملائنا الرئيسيين قدر الإمكان حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدمات أكثر استجابة وابتكارًا ووفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية التي نقدمها. إن افتتاح مقرنا الرئيسي يشكل لحظة تاريخية فارقة جديدة في إطار التزامنا ورحلة نجاحنا داخل المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين لنقدم لفريقنا السعودي أفضل تدريب ممكن وخبرات العمل."

يتواجد المقر الجديد في منطقة واجهة الرياض، وهو يُعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتطوير مواردها الوطنية في المملكة العربية السعودية، وهذا مبني على أسس قوية حيث بلغت نسبة التوطين على عدد من المشاريع الرئيسية 15%، منها مشاريع EXPRO والهيئة الملكية للعلا. تتوقع شركة سيركو أن النمو في المشاريع السعودية سيؤدي إلى تمثيل المملكة إلى أكثر من 50 في المائة من عائدات سيركو الشرق الأوسط بحلول عام 2026.

وسيستضيف مكتب الرياض الجديد أيضًا إكسبيريانس لاب ExperienceLab))، وهي وكالة سيركو الخاصة بتصميم الخدمات ورؤى العملاء والتي تركز على تطوير المهارات والابتكار. وقد تم إنشاء مساحة خاصة وفريق مخصص لمساعدة المؤسسات داخل المملكة على استخدام وتسخير المفاهيم الفريدة حول البيانات والرؤى لتصميم الخدمات وتطويرها وتكييفها لتلبية احتياجات المستخدمين وتقديم تجارب عالمية المستوى.

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