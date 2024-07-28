الرياض، في إنجاز نوعي يؤكد مستوى الجدارة التشغيلية التي يتمتع بها مطار العاصمة، حقق مطار الملك خالد الدولي – وللشهر الثاني على التوالي- المركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر يونيو 2024م.

جاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

بدوره، قال أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله: «يعكس هذا الإنجاز حرصنا في مطارات الرياض على مواصلة إنجازاتنا والاستمرار في تحقيق التميز التشغيلي مع كافة شركائنا في مطار الملك خالد الدولي لتقديم أفضل تجربة سفر وأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين بما يتوافق مع تطلعاتنا الإستراتيجية لمطار العاصمة».

وأضاف أبوعباة: «إن الشكر المستحق على هذا الإنجاز، فهو لله سبحانه وتعالى، ثم للقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي لم تدخر في يومٍ جهد من أجل تطوير مرافق المطارات في المملكة، وما يتبعها من بنى تحتية، ومطار الملك خالد الدولي واحداً من تلك الصروح الوطنية التي تعكس مكانة المملكة، ومدى تطلعاتها المستقبلية على ضوء رؤية السعودية 2030».

كما أعرب أبوعباة عن شكره لكافة الكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي لما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة الرفيعة التي ينالها اليوم، مؤكداً على أهمية التزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، والتي تعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.

يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعيد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ليعقب ذلك احتلاله المرتبة الأولى باعتباره أكثر المطارات التزاماً بالمواعيد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ما يعكس وتيرة التطور السريع والمتنامي التي يحققها المطار في الآونة الأخيرة بشكل لافت للعيان.

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