المنامة، البحرين: تعاون مصرف البحرين المركزي مع منظمة "سويفت" لعقد اللقاء السنوي لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين. وقد شهد الحدث حضور اكثر من 60 ممثلًا عن المؤسسات المالية المرخصة بالمملكة، وذلك في فندق انتركونتيننتال ريجنسي البحرين يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025.

وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض آخر مستجدات منظمة سويفت وأحدث خدماتها، بما في ذلك خدمة سويفت GPI المبتكرة لتحسين تجربة الدفع الدولي عبر شبكة سويفت لكلٍ من العملاء والبنوك. كما تم التطرق لخدمة Pre Val التي تحد من الأخطاء المحتملة في رسائل الدفع، وذلك من خلال التحقق المُسبق من صحة بيانات المدفوعات قبل الإرسال.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي ورئيس مجموعة المستخدمين لنظام سويفت في مملكة البحرين قائلاً: "يسرنا أن نتعاون مع منظمة "سويفت" لتنظيم هذا اللقاء لمستخدمي نظام سويفت على الصعيد المحلي، ونأمل أن يُسهم ذلك في النهوض بالإمكانات التنافسية، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في بيئة المدفوعات."

وسلّط هذا اللقاء الضوء على مؤشرات معيار آيزو 20022، الذي يُعد برتوكول مراسلة دولي موحد لتبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية. كما تم خلاله مناقشة أهداف منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لمجموعة دول العشرين G20.

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