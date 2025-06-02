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المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين المصرف والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان الشقيقة، بحضور كلٍ من سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيد ميليس تورغونباييف رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان قائلًا: "نعتز بهذه الشراكة الرسمية التي نطمح من خلالها لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية، وذلك بما يصب في صالح تقدم وازدهار اقتصاد البلدين الشقيقين. ونحن نعتزم الاستمرار في عقد مثل هذه الشراكات المثمرة، سعيًا منا لرفد أنشطة قطاع الخدمات المالية، والإسهام بدورنا في مواصلة تعزيز الثقة بمكانة مملكة البحرين كمركز مالي عالمي".
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