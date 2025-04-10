المنامة، مملكة البحرين – أعلن مصرف البحرين المركزي (المصرف) عن منح بي باي جلوبال ش.م.ب مقفلة (بي باي جلوبال) ترخيص لتقديم خدمات المدفوعات في مملكة البحرين.

والجدير بالذكر أن بي باي جلوبال المتخصصة في خدمات الدفع شركة تابعة لمجموعة بينانس، ويتيح لها تقديم خدمات التعامل بالعملات النقدية لعملاء بينانس حول العالم، بما في ذلك خدمات تعبئة حسابات العملاء والسحب النقدي، والدفع، وحفظ الأصول. هذا وستوفر الشركة خدمات لعملاء بينانس لفتح محفظة عبر منصة بينانس وإجراء عمليات الإيداع باستخدام التحويلات المصرفية أو بطاقات الخصم والائتمان. كما يتيح الترخيص لـ بي باي جلوبال حفظ الأموال النقدية نيابةً عن المستخدمين، وفق أعلى معايير الأمان والتنظيم.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال السيد عبد الله حاجي، مدير إدارة التراخيص بمصرف البحرين المركزي: "يسعدنا أن نعلن عن إصدار ترخيص لمزود خدمات المدفوعات جديد حيث يمثل هذا الترخيص خطوة إيجابية في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في البحرين، لا سيما في دعمه لقطاع العملات المشفرة بالإضافة إلى حلول للدفع بالعملات الورقية، كما يمثل التزام مصرف البحرين المركزي في دعم قطاع المدفوعات بشكل ديناميكي ومتطور يتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية."

ومن جانبه، قال السيد تميم الموسوي، المدير العام لشركتي بينانس البحرين وبي باي جلوبال: "يسر بينانس الإعلان عن إطلاق بي باي جلوبال، إحدى الشركات التابعة لها، وحصولها على أول ترخيص كمزود لخدمات الدفع. وستقدم بي باي جلوبال خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية لمستخدميها حول العالم، مما يتيح لهم خيارات أكثر لتعبئة الحسابات والسحب النقدي، بسهولة أكبر وأسعار أقل".

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