المنامة، البحرين – أعلن مصرف البحرين المركزي عن منح أول ترخيص لتقديم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في مملكة البحرين لشركة "تمارا بحرين ش.م.ب (مغلقة)".

تمارا منصة للدفع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية وتقدم خدماتها أيضاً في الإمارات العربية المتحدة والكويت. وتتيح المنصة المتسوقين خيار تقسيم مدفوعاتهم عبر الإنترنت وفي المتاجر والدفع في وقتٍ لاحق بدون فوائد أو رسوم مخفية، بالتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الله حاجي، مدير إدارة التراخيص في مصرف البحرين المركزي، قائلاً: "أن المصرف يرحب بقرار منح ترخيص "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لشركة "تمارا بحرين"، فأنها تعد خطوة مهمة في توسيع نطاق خيارات العملاء في أنواع الائتمان التجاري. وقد تطورت خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" بشكل سريع في الآونة الأخيرة وتعتبر أداة دفع رئيسية للعديد من العملاء، حيث توفر مرونة أكبر في إدارة الشؤون المالية الشخصية بالإضافة الى دعم النشاط الاقتصادي".

ومن جهته، صرح السيد فارس العبيد، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة تمارا بحرين ش.م.ب. (مغلقة) قائلاً: "نحن في شركة تمارا بحرين نفتخر بكوننا في طليعة الابتكار المالي في مملكة البحرين، باعتبارنا أول الحاصلين على ترخيص "اشتر الآن وادفع لاحقًا". ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة شهادة لإلتزامنا بتمكين المستهلكين من خلال توفير خيارات دفع مرنة وسهلة الوصول. ونحن ملتزمون بالاستفادة من خبراتنا لتقديم تجارب استثنائية للعملاء والمساهمة بشكل فعال في نمو الاقتصاد في المملكة."

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