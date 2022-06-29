المنامة، مملكة البحرين - تماشياً مع سياسة مصرف البحرين المركزي المتمثلة في حماية مصالح العملاء وتعزيز الشفافية ومن منطلق حرص المصرف على تقييم تجارب العملاء في سبيل تقديم خدمات ترتقي إلى المستوى المطلوب لما يخدم جمهور العملاء، فقد قام المصرف بإطلاق استبيان من خلال موقعه الإلكتروني بهدف استطلاع آراء العملاء وقياس مدى رضاهم للخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين، تحت مظلة مشروع إعهاد الحوادث المتصالح عليها إلى شركات التأمين.

ويأتي هذا الاستبيان بعد بدء تنفيذ مشروع إعهاد الحوادث المتصالح عليها إلى شركات التأمين في يوليو 2021 وبحسب قرار معالي وزير الداخلية رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ والذي يقضي بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، لتتولى من جهتها تنفيذ بنود عقد التأمين في هذه الحوادث دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور. يجدر الذكر أن الهدف من إطلاق الاستبيان المذكور هو إشراك العملاء في عملية رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة من قِبل المرخص لهم في البحرين باعتبارهم شركاء في تطوير مستوى خدمات التأمين في المملكة.

هذا ويتضمن الاستبيان عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للعميل والمتعلقة بسهولة وسرعة إجراءات تسجيل وقوع حادثٍ للمركبة بالإضافة إلى تنوع الوسائل المتاحة للعملاء للإبلاغ عن الحوادث وخاصةً الإلكترونية منها، إضافة إلى مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين بشكل عام.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً "إن استطلاع آراء جمهور العملاء وتفعيل الشراكة المجتمعية سوف يساعد على إنجاح المشروع والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لتتناسب مع تطلعات جمهور العملاء كما سيساهم في العمل على تطوير تلك الخدمات بشكل فعال ومستمر".

وفي ذات السياق، يواصل مصرف البحرين المركزي مساعيه نحو رقمنة قطاع التأمين في ظل سياسة التحول الرقمي لمملكة البحرين بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، وذلك بتوجيه شركات التأمين لتقديم خدمات التأمين من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، إذ سيحظى العميل بخيار استكمال إجراءات تسجيل الحادث والإبلاغ عنه إلكترونياً إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب حضوره شخصياً لمقر الشركة.

هذا ويدعو المصرف الجمهور ممن تمت مباشرة حوادثهم البسيطة من قبل شركات التأمين تنفيذاً للإجراءات الجديدة إلى ان يشاركوا في هذا الاستبيان عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف (https://www.cbb.gov.bh/ar/).

وفي الختام، أكد المصرف على حرصه الدائم لتطوير كفاءة المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء من قبل شركات التأمين، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع المرخص لهم بشكل دوري في سبيل الارتقاء بالخدمات التأمينية إلى المستوى المطلوب.

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