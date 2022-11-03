المنامة، مملكة البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق النسخة الأولى من تقرير بيئة المدفوعات الرقمية في مملكة البحرين والذي يقدم المبادرات المتنوعة التي قام بها مصرف البحرين المركزي بشأن المدفوعات الرقمية والتقنيات الرقمية.

يضم التقرير مسح شامل لكافة تطورات خدمات المدفوعات والتسويات للقطاع المصرفي في مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة، ويركز التقرير على الجهود المبذولة لإدخال التقنيات الحديثة لتسهيل المعاملات المصرفية بما يعود بالنفع على كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

يمكن الاطلاع على تقرير بيئة المدفوعات الرقمية في مملكة البحرين ٢٠٢٢ باللغة الإنجليزية عبر موقع مصرف البحرين المركزي https://www.cbb.gov.bh.

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