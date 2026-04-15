المنامة، مملكة البحرين – أصدر مصرف البحرين المركزي تعليمات تنظيمية إلى البنوك التجارية وشركات التمويل بشأن تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، وذلك في إطار برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، الذي يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد المصرف أهمية التزام الجهات المعنية بتوضيح الإجراءات التنفيذية للعملاء، بما يضمن سهولة الاستفادة من البرنامج وانسيابية تطبيقه، ويسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة وتحقيق أهدافه في دعم الاستقرار المالي وتعزيز المرونة المالية للمستفيدين.
الجدير بالذكر أن برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يتيح للبنوك التجارية وشركات التمويل تقديم خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان للعملاء، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر لكافة الأفراد والشركات.
