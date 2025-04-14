المنامة، البحرين: استضاف مصرف البحرين المركزي وفدًا مرموقًا ضم مشاركي النسخة الخامسة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين (ضيافة)، المُنظم من قِبل أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025 في مقر المصرف الكائن بالمنطقة الدبلوماسية.

وقد كان في مقدمة استقبال الوفد – المؤلف من 23 دبلوماسيًا – السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية لدى المصرف، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية مثل هذه المبادرات التي تصب لصالح تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال الزيارة، قدّم السيد محمد الصادق رئيس الاستقرار المالي عرضًا تقديميًا حول مهام مصرف البحرين المركزي ودوره الرقابي التنظيمي، كما تطرق إلى استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026. وأعقب ذلك عرض تقديمي من قبل السيدة سارة فرج مدير إدارة اصدار النقد اختص بإصدار المسكوكة التذكارية الفضية التي اصدرها تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، حيث تضمن شرحٍ وافي لمراحل الاصدار. واختتمت الجولة بزيارة لمتحف النقود المتواجد داخل مبنى المصرف.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي: "لطالما حرصنا في مصرف البحرين المركزي على دعم المبادرات الوطنية الهادفة. وعليه، ارتئينا أن نقدم لمشاركي برنامج "ضيافة" نبذة تعريفية شاملة حول دورنا الريادي في تمثيل القطاع المالي المحلي. كما ونود أن نثني على هذا البرنامج الذي يعمل كمنصة حيوية لتبادل الأفكار، ويُسهم بتعزيز الروابط مع دبلوماسيين من خلفيات متنوعة عبر تمكينهم من استكشاف تاريخ البحرين الغني وثقافتها".

يُذكر بأن برنامج "ضيافة" قد حصد جائزة مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) في نسختها الأولى عام 2018، ليتم بعد ذلك تدشينه رسميًا في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، شهد مشاركة 91 دبلوماسيًا من 47 دولة مختلفة. ويسعى البرنامج في مضمونه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول المشاركة، عن طريق تسليط الضوء على إنجازات مملكة البحرين في شتى المجالات، مما يجعل منه برنامجًا تدريبيًا متكاملاً من الجانبين الأكاديمي والتطبيقي.

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