المنامة، البحرين : أبرم مصرف البحرين المركزي شراكة استراتيجية مع شركة "أري للابتكار"، إحدى شركات ممتلكات المحلية، بهدف تسريع وتيرة مبادراته في مجال التحول الرقمي. وقد تم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، وذلك على هامش منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة " أري للابتكار" للمصرف خدمات استشارية استراتيجية، وخدمات مهنية لتطوير وتنفيذ مبادرات تقنية فاعلة، وذلك بالاستناد على خبرتها العالمية في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي: "يسرنا العمل مع شريكٍ تتوافق خبراته وإمكاناته في تطوير الحلول التقنية مع رؤيتنا المؤسسية للابتكار والنمو التنظيمي، وجهودنا المستمرة في تأسيس وتطوير بيئة رقمية متينة لقطاع الخدمات المالية. ومن خلال هذه الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، نطمح إلى النهوض بقدراتنا التقنية، وتقوية بنيتنا التحتية للتكنولوجيا، والإسهام بذلك في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد."

ومن جانبه، علقّ السيد علاء سعيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " أري للابتكار"، قائلًا: "نفخر بدعم مصرف البحرين المركزي في هذه المسيرة الاستراتيجية. وسيعمل فريقنا عن كثب مع كوادر المصرف لتقديم حلول فعالة تُحدث أثرًا ملموسًا، وتُثمر في تحقيق طموحات المملكة تجاه التمكين الرقمي والتنويع الاقتصادي. كما وتُؤكد هذه الشراكة مدى التزامنا بدعم المواهب التقنية المحلية الواعدة، وجهودنا الهادفة للمساهمة بدورنا في خلق اقتصاد وطني قائم على الابتكار."

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