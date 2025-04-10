المنامة، البحرين: توجه وفد رسمي من مصرف البحرين المركزي يترأسه سعادة المحافظ السيد خالد إبراهيم حميدان، في زيارة رسمية إلى بنك التسويات الدولية بمدينة بازل، سويسرا. جاء ذلك في إطار المساعي الرامية إلى دعم استقرار النظامين النقدي والمالي عن طريق تعزيز التعاون المشترك مع أبرز المؤسسات المالية الدولية.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة مبادرات مصرف البحرين المركزي المعنية بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية. وقد التقى سعادة المحافظ مع السيد أغوستين كارستين المدير العام لبنك التسويات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة سُبل تطوير التعاون القائم، وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المالية العالمية، والتوجهات المستقبلية لقطاع الخدمات المالية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: "تعكس هذه الزيارة التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، لا سيما في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي حول العالم. نحن في مصرف البحرين المركزي، حريصون على مواصلة الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم نمو قطاع الخدمات المالية المحلية، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".

وقد شكّلت الزيارة فرصة مهمة لمصرف البحرين المركزي لتوسيع قنوات التواصل مع شركاء دوليين، كبنك التسويات الدولية، وذلك بهدف فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات الفنية، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق الاستدامة المالية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة من تحقيق النمو والتحول الرقمي في القطاع المالي.

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