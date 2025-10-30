المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2093 (ISIN BH0005Z26951) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 29 أكتوبر 2025 وتنتهي في 3 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.25 مقارنة بسعر الفائدة %5.20 للإصدار السابق بتاريخ 21 سبتمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.415وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.390علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %103.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية