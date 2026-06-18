المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2126 (ISIN BH00083369Q5) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 21 يونيو 2026 وتنتهي في 20 ديسمبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.37 مساوياً بسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 24 مايو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.359وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.343علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %187.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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