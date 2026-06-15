المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2125 (ISIN BH000633H474) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 17 يونيو 2026 وتنتهي في 16 سبتمبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.27مقارنة بسعر الفائدة 5.29% للإصدار السابق بتاريخ 3 يونيو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.686 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.678 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %142

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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