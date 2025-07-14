أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2077 (ISIN BH0002A1T4A3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 16 يوليو 2025 وتنتهي في 15 أكتوبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.39 مقارنة بسعر الفائدة 5.42% للإصدار السابق بتاريخ 2 يوليو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم % 98.656 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.641 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %144

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية