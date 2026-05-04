المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2120 (ISIN BH00052041I4) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 6 مايو 2026 وتنتهي في 5 أغسطس 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.32مقارنة بسعر الفائدة 5.18% للإصدار السابق بتاريخ29 أبريل 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.674 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.628 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.214

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

