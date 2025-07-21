المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2078 (ISIN BH0001R24Z72) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 23 يوليو 2025 وتنتهي في 22 أكتوبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.41 مقارنة بسعر الفائدة 5.39% للإصدار السابق بتاريخ 16 يوليو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.651 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.604 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %126

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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