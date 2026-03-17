المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2112 (ISIN BH0009H06813) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 18 مارس 2026 وتنتهي في 17 يونيو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.06مقارنة بسعر الفائدة 4.99% للإصدار السابق بتاريخ 4 مارس 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.736 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.702 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.072

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية