المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2081 (ISIN BH000P1G0667) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 6 أغسطس 2025 وتنتهي في 5 نوفمبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.39 مقارنة بسعر الفائدة 5.56% للإصدار السابق بتاريخ 30 يوليو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.655 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.652 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %152

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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