المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2076 (ISIN BH0001U368Z8) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 2 يوليو 2025 وتنتهي في 1 أكتوبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.42 مقارنة بسعر الفائدة 5.37% للإصدار السابق بتاريخ 25 يونيو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم % 98.648 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.628 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %128.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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