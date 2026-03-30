المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2115 (ISIN BH00017470F5) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 1 أبريل 2026 وتنتهي في 1 يوليو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.31مقارنة بسعر الفائدة 5.35% للإصدار السابق بتاريخ 25 مارس 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.676 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.669 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %177

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

