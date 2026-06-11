الكويت، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اختتام عملية السحوبات المؤجلة الخاصة بحساب الدروازة ، والتي تم تنفيذها على مدار أسبوعين متتاليين في المقر الرئيسي للبنك، وذلك عقب استيفاء جميع المتطلبات والضوابط الرقابية ذات الصلة، بما يعكس التزام البنك بمعايير الامتثال والشفافية وضمان حقوق العملاء في جميع السحوبات.

وشهدت الحملة تنفيذ نحو 54 سحباً مؤجلاً غطت الفترة من مارس 2025 حتى يناير 2026، حيث تم بث السحوبات مباشرة للعملاء تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة. وأُجريت العملية تحت إشراف شركتي التدقيق العالميتين "غرانت ثورنتون" و"كي بي إم جي"، إلى جانب فرق الرقابة الداخلية في البنك، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من 650 ألف دينار كويتي، توزعت على 632 فائزاً.

وفي معرض تعليقه على اختتام السحوبات، قال مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: "حرص البنك منذ بدء تأجيل السحوبات على استكمال جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية بما يضمن حماية حقوق العملاء وسلامة الإجراءات، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ السحوبات وفق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة عملائنا بمصداقية البنك والتزامه بتقديم تجربة ادخارية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

وأضاف توفيقي: "تنفيذ هذا العدد من السحوبات خلال فترة زمنية قصيرة تطلب تنسيقاً مكثفاً بين الفرق التشغيلية والرقابية وشركات التدقيق، بما ضمن إنجاز العملية وفق الأطر المعتمدة. ونثمّن تعاون الجهات الرقابية وشركات التدقيق التي أشرفت على جميع مراحل التنفيذ، ونواصل في KIB العمل على تطوير حلول مصرفية واستثمارية تلبي تطلعات عملائنا وتعزز تجربتهم المصرفية."

وشملت السحوبات التي تم الانتهاء منها توزيع مجموعة متنوعة من الجوائز، بدءاً من السحوبات الشهرية التي منحت 11 فائزاً جوائز بقيمة 5,000 د.ك لكل منهم، و245 فائزاً بجوائز أسبوعية بقيمة 1,000 د.ك لكل منهم و372 فائزاً بـ 500 دينار لكل منهم، مروراً بتتويج 3 فائزين بالسحوبات الربع سنوية بجائزة قدرها 25,000 د.ك لكل منهم.

واختُتمت الحملة بالسحب الكبير على الجائزة الكبرى، حيث فاز أحمد فايد الرشيدي بمبلغ 100 ألف دينار كويتي. وقد تم استقبال الفائز في المقر الرئيسي لـKIB بحضور ممثلي البنك الذين حرصوا على تهنئته ومشاركته فرحة هذه اللحظة الاستثنائية.

ويُعد حساب "الدروازة" أحد الحلول الادخارية والاستثمارية المميزة في السوق المصرفي الكويتي، إذ يقوم على مبدأ "الوكالة بالاستثمار" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمد من هيئة الرقابة الشرعية في KIB. ويمنح الحساب عملاءه عائداً سنوياً متوقعاً يصل إلى 2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فتح الحساب، ثم إلى 1% بعد ذلك، على أن يتم توزيع العائد وإيداعه تلقائياً في حساب العميل بشكل شهري.

كما يوفر الحساب فرص ربح تنافسية تصل إلى 4 فرص مقابل كل 1 دينار كويتي، وذلك بمجرد الحفاظ على الحد الأدنى لدخول السحوبات البالغ 100 د.ك.

وإلى جانب المزايا المالية، يتيح KIB تجربة مصرفية رقمية مرنة وسلسة، حيث يمكن للعملاء الجدد فتح حساب الدروازة رقمياً بالكامل، كما يمكن للعملاء الحاليين فتح الحساب عبر تطبيق "KIB موبايل" أو منصة "KIB أونلاين" من خلال خدمة "Digital Onboarding"، مع إصدار فوري لبطاقة سحب آلي مجانية تتيح السحب النقدي حتى 2,000 د.ك يومياً، دون اشتراط تحويل الراتب.

الجدير بالذكر أن KIB يواصل من خلال استراتيجيته الشاملة تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية تضع احتياجات العملاء في صميم خدماتها، انطلاقاً من شعاره "بنك للحياة"، عبر تقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة تجمع بين المرونة والموثوقية والتجربة الرقمية المتطورة بما يلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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