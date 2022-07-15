الاتفاقية تدعم خطط التوسع لشركة فاليانت للرعاية الصحية من خلال تمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل

دبي: وقع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، اتفاقية تسهيل ائتماني مع "فاليانت للرعاية الصحية"، المالكة لمستشفى وعيادة فاليانت المتعددة التخصصات ومقرها في منطقة سيتي ووك في دبي. وستمنح الاتفاقية التمويل لـ"فاليانت" لصالح شؤون الاستثمار الرأسمالي والنفقات التشغيلية، مما يسمح لها بتنفيذ خططها التوسعية مع إمكانية الوصول إلى التمويل التشغيلي في الوقت ذاته.

وحضر حفل التوقيع أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفيصل جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة فاليانت، وأحمد بن جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لشركة فاليانت للرعاية الصحية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من كلتا المؤسستين.

ويعتبر قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات ذات الأولوية التي يستهدفها مصرف الإمارات للتنمية من خلال مجموعة حلوله المالية وغير المالية المرنة، نظرًا لدور القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أن النهج التمويلي الطويل الأمد الذي يتبعه مصرف الإمارات للتنمية، والذي يوفر من خلاله التمويل مقابل فترات سداد طويلة وفترات سماح ممتدة وأسعار تنافسية، متاح في دولة الإمارات للعملاء والمشاريع التي تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهل خلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وتحقق تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تعد الرعاية الصحية من أهم القطاعات في دولة الإمارات- سواء من حيث إمكاناتها في النمو أو دورها المركزي في رفاهية مجتمعنا. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.9 في المائة، ليصل إلى 107 مليارات درهم بحلول عام 2029 وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السريرية والتشخيصية عالية الجودة.

وأضاف: "تؤكد اتفاقيتنا مع فاليانت للرعاية الصحية التزامنا بتعزيز المنظومة الوطنية للرعاية الصحية من خلال توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات. كما تدل على الأولوية التي نوليها للأثر التنموي لتمويلاتنا، بما يحقق مهمة مصرف الإمارات للتنمية على صعيد الاقتصاد الوطني، وتعكس هذه

الاتفاقية على دور مصرف الإمارات للتنمية كشريك قوي وموثوق للشركات المحلية والدولية في القطاعات ذات الأولوية التي تتطلع إلى توسيع أو تأسيس أعمالها في دولة الإمارات".

وقال السيد أحمد بن جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليانت للرعاية الصحية: "نشكر السيد أحمد النقبي على جهوده المتميزة ودعم مصرف الامارات للتنمية للمشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية والصناعية وذلك في خطوة جريئة ومطلوبة لدعم الاقتصاد غير النفطي. وبمساندة مصرف الامارات للتنمية ، سنمضي قدمًا في خطتنا الشاملة في مجال الأعمال الطبية. حيث سنقدم غرفًا إضافية ذات جودة عالية وبمميزات استثنائية للمرضى الداخلين، بالإضافة الى تجهيز وحدة قسطرة قلبية ومختبر الفيزيولوجيا الكهربية، بقيادة أطباء معتمدين من المملكة المتحدة وأمريكا وأوروبا، مما يضيف قيمة إلى قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بالكامل، متماشية مع رؤية دبي في أن تكون مركزًا للسياحة العلاجية".

وتهدف مستشفى وعيادة فاليانت متعددة التخصصات إلى مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستويات عالمية لمرضاها، مع التركيز على تحويل تجربة المرضى لتصبح أقرب إلى تجربة فندقية عوضا عن الزيارات التقليدية للمراكز الطبية، وذلك تحت رعاية صحية يقدمها طاقم من الأطباء الجراحيين من أصحاب المستويات والكفاءات الدولية.

وتعد فاليانت عيادة ومستشفى بوتيك متعدد التخصصات و يقدم خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على أن يكون مستشفى وعيادة فاليانت الوجهة الطبية الأولى والمتميزة لخدمات الرعاية الصحية ، فضلاً عن كونه مركزًا يشمل مجموعة واسعة من التخصصات الجراحية مثل جراحة العظام والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

مستشفى وعيادة فاليانت فخور بأن يكون أول مستشفى في الشرق الأوسط يقوم بتجهيز مختبر الدماغ التشخيصي، وتوفير أحدث التقنيات الريبوتية في جراحة العمود الفقري مع نظام الملاحة و التصوير ثلاثي الأبعاد أثناء الجراحة، حيث يتطلع مستشفى وعيادة فاليانت إلى مواصلة توجهه في تقديم تكنولوجيا وخدمات عالية الجودة للمرضى، مع التركيز على تحويل تجربة المريض من زيارة عادية للمستشفى إلى تجربة فندقية برعاية أطباء وجراحين معتمدين دولياُ.

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نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية

تأسس مصرف الإمارات للتنمية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وبدأ المصرف بمزاولة أعماله رسمياً في شهر يونيو 2015. وقد كشف المصرف عن استراتيجيته الجديدة في عام 2021 لتعزيز دوره وهويته الأساسية كداعم لمسيرة التنوع الاقتصادي وأجندة التحول الصناعي في الإمارات. يوفر مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات الكبيرة التي تعمل في قطاعات استراتيجية ذات أولوية في الدولة، وذلك لتعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يقدم المصرف خدمات التمويل العقاري للمواطنين الإماراتيين. ويمتلك المصرف فرعين في أبوظبي ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edb.gov.ae