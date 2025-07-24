أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة "ميركوري" عن إطلاق مشروع مشترك لإنشاء شركة بإسم "يونيتي لخدمات الأعمال"، تهدف إلى دعم برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي. ويسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة عمليات البنية التحتية للأسواق المالية الوطنية، بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية من حيث الكفاءة والمرونة واستمرارية الأعمال للأنظمة والمنصات التابعة للمصرف المركزي.

ومن خلال مواءمة الرؤية الاستراتيجية للمصرف المركزي مع خبرة شركة "ميركوري" في مجال تكنولوجيا وخدمات البنية التحتية للمدفوعات، يُجسد المشروع نموذجاً قوياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزام المصرف المركزي بالحفاظ على السيادة الوطنية على الأنظمة المالية الحيوية.

جرى الإعلان عن إطلاق المشروع رسمياً خلال حفل توقيع شهده معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، والسيد مظفر خوخار، رئيس مجلس إدارة شركة "ميركوري"، وسعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة. وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والسيد مظفر حامد، الرئيس التنفيذي لشركة "ميركوري".

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي: "يعكس هذا المشروع الاستراتيجي طموحنا لبناء بنية تحتية للمدفوعات جاهزة للمستقبل، تتميز بالمرونة والابتكار، وتدعم الشمول المالي على مستوى الدولة. ومن خلال شراكتنا مع "ميركوري"، سنتمكن من توظيف أفضل الممارسات والخبرات العالمية بما يدعم مسيرة التحول الرقمي للمنظومة المالية في دولة الإمارات".

من جانبه، قال السيد مظفر حامد، الرئيس التنفيذي لشركة "ميركوري": "نفخر بشراكتنا مع مصرف الإمارات المركزي في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية برنامج تحول البنية التحتية المالية الخاص بالمصرف المركزي، ويجسد التزامنا المشترك ببناء بنية تحتية للمدفوعات آمنة، وشاملة، ومُجهزة لمتطلبات المستقبل".

نبذة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

يُعد المصرف المركزي السلطة الإشرافية والرقابية على قطاع البنوك والتأمين في الدولة. ويعمل المصرف المركزي على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفعالية والمرونة في النظام المالي، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف الفعّال الذي يدعم النمو الاقتصادي لصالح دولة الإمارات وشعبها.

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نبذة عن شركة ميركوري:

تُعد "ميركوري" مزوداً رائداً لحلول البنية التحتية والتقنيات والخدمات الخاصة بقطاع المدفوعات، مع تركيز عملياتها على منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدّم خدماتها للبنوك المركزية ومرافق الدفع الوطنية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص "ميركوري" في تطوير وتشغيل منظومات دفع آمنة ومرنة وشاملة، تعزّز السيادة الوطنية لأنظمة

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