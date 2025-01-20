أشاد الدكتور أحمد محمد البوعينين رئيس العلاقات العامة والتطوير الإعلامي وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية والمستشار الإعلامي بالاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بحرص وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص وتنميتها في المجتمع وذلك للوصول إلى مجتمع معافى سليم بدنيا وصحيا ولرقي الحركة الرياضية والشبابية في مملكة البحرين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات على مستوى العربي والآسيوي في مجال الدراجات الهوائية.

جاء ذلك بعد افتتاح مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية في المحافظة الجنوبية بمنطقة الزلاق بمهرجان رياضي وعائلي كبير حضره جمع من ممارسي ومحبي رياضة الدراجات الهوائية من داخل وخارج البحرين برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي يعد جزء من تصور لإنشاء شبكة لمسارات الدراجات الهوائية في المملكة لتوفير مناخ يفتح المجال للمهتمين بهذه الرياضة في ظل تزايد ممارستها من قبل المواطنين والمقيمين، وتوفير تجربة قيادة آمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية، إلى جانب تطبيق أفضل وأحدث اشتراطات السلامة لتعزيز سلامة قائدي الدراجات الهوائية خلال مزاولتهم لهذه الرياضة.

وقال المستشار البوعينين ان افتتاح مشروع مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية في المحافظة الجنوبية يُعد إضافة حقيقية للمرافق الرياضية في المملكة، وسيحقق نقلة كبيرة على مستوى ممارسة اللعبة لمختلف الشرائح والأعمار، ومن شأنه تعزيز الرياضة التنافسية، والرياضة المجتمعية في المنطقة.

وأشاد الدكتور البوعينين بدور وجهود كلا من وزارة الأشغال والهيئة العامة للرياضة، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في تنفيذ المشروع ونشر ثقافة رياضة الدراجات وتشجيع فئات المجتمع على ممارستها ورفع مستوى الوعي والتوعية بأهميتها وحث الشباب على التفاعل معها وتوسيع قاعدة اللعبة، وزيادة عدد ممارسيها، وهو ما من شأنه تحقيق قفزة كبيرة لرياضة الدراجات الهوائية خلال السنوات المقبلة.

وتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الأشغال ضمن استراتيجية تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع ويمتد لمسافة خمسين كيلومتر، وتم تصميم المشروع وفق أحدث المعايير العالمية بما يتيح الاستفادة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، وبالشكل الذي يتناسب مع قدرات جميع الفئات العمرية والمؤهلات الرياضية للدراجين.

ونوًه الدكتور البوعينين ان مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية، سيكون إضافة كبيرة للمنشآت والمرافق الرياضية في المحافظة الجنوبية، نظرًا لما تحظى به رياضة الدراجات الهوائية من اهتمام كبير من قبل فئات المجتمع وسيعزز من مكانة المحافظة في هذه الرياضة وسيدعم الجهود في التوعية بأهمية الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسة الدراجات الهوائية، لمختلف الفئات والأعمار، وزيادة عدد المنافسات الرسمية، وبطولات الرياضة المجتمعية أيضا.

ويعد مسار ناصر بن حمد وجهة سياحية ورياضية متميزة لمحترفي وهواة ركوب الدراجات بمواصفات عالمية توفر بيئة محفزة وآمنة لممارسة هذه الرياضة لما له من فوائد صحية وبيئية ومرورية.

وتم اختيار موقع المسار بناءً على عدة معايير أهمها جاذبيتها لمستخدمي الدراجات وتوفير الأمن والسلامة لهم.

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