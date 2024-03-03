302,266 متر مربع مساحة المشروع وبأنظمة تحكم آلية للري بنسبة 100% وبدون أي تدخل بشري

محطة ضخ بسعة أكثر من 280 متر مكعب بالساعة وخزان بسعة 1,000 متر مكعب

الهاجري:

"المشاريع الزراعية التجميلية مستمرة على مدار العام لتعزيز جاذبية وجمالية واستدامة دبي"

"تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث تقنيات الري المستدام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن تنفيذها مشروعاً جديداً ضمن مشاريعها في مجال الزراعة التجميلية في جميع أنحاء إمارة دبي، وذلك عند تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل وبمساحةٍ تقدر بنحو 302,266 متر مربع. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود البلدية المستمرة في تخضير دبي عبر تخطيط وتنفيذ المشاريع التجميلية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء المزروعة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.

ويتميز المشروع الجديد بالتقنيات الحديثة التي وظّفتها بلدية دبي في مجال الريّ المستدام وتصريف المياه، والتي تشمل؛ أنظمة تحكم آلية للريّ بنسبة 100% وبدون أي تدخل بشري، والمرشّات المحورية المقاومة للرياح والتي توفر ما يقارب 30% من المياه.

كما استخدمت البلدية أنظمة مستدامة لتصريف المياه الأرضية ومياه الأمطار والتي أثبتت جودتها خلال الهطولات الأخيرة، فضلاً عن إنشاء محطة ضخّ بسعة أكثر من 280 متر مكعب بالساعة، وخزان بسعة 1,000 متر مكعب، إضافةً إلى تركيب أنظمة إنارة خطية متعددة الألوان لأعمال التجميل الصلب في التقاطع.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشاريع الزراعة التجميلية وزيادة نسب المسطّحات الخضراء مستمرة في كافة المناطق ضمن إمارة دبي، وذلك ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأشار الهاجري إلى أن تخضير دبي جزء من خطط البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتحقيق أثر بيئي متكامل للحفاظ على العناصر والموارد البيئية وتحسين جَودتها، بما يجعل دبي أكثر جاذبية وجمالية مع ضمان توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكان الإمارة.

ريّ مستدام

وقال الهاجري: "تولي بلدية دبي الأعمال والمشاريع الزراعية التجميلية التطويرية عناية كبرى، ونعمل من خلالها على تعزيز حيوية دبي المتجددة دائماً وفق معايير متكاملة وعالمية المستوى، فضلاً عن ترسيخ نهج الاستدامة في الإمارة، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات الري باستخدام المياه المُعاد تدويرها بالكامل".

فكرة مستوحاة

واستوحت بلدية دبي فكرة تصميم تقاطع شارعي الميدان والخيل من آثار أقدام الخيل لتشكل لوحةً فريدة تجمع بين عناصر الطبيعة البرية والأصناف النباتية التجميلية التي أضافتها البلدية لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة عبر زراعة أصناف مختلفة من الأشجار التي تتميز بخضرتها الدائمة.

أشجار "الكوريزيا" للمرة الأولى

وستزين أشجار "الكوريزيا" (Chorisia Speciosa)، للمرة الأولى المنطقة الواقعة بين تقاطع ميدان والخيل كإضافةً جديدة تُزرع لأول مرة في الإمارة، حيث تعد "الكوريزيا" إحدى أشهر أنواع أشجار الزينة في العالم التي تنتمي إلى الفصيلة الخبازية من الأشجار، والتي تتميز بشكلها الفريد ذي الجذع العريض المنتفخ الذي يعمل كمخزن للمياه، فضلاً عن أزهارها كبيرة الحجم ذات اللون الأحمر الوردي.

يُذكر أن بلدية دبي تُنفذ باستمرار مشاريع الزراعة التجميلية ذات المعايير الأفضل عالمياً من ناحية التصميم والطرق المستخدمة في تقنيات الري المُعتمدة على المياه المُعاد تدويرها، وذلك تعزيزاً لاستدامة الموارد البيئية.

وكانت البلدية قد حققت رقماً قياسياً في مجال زراعة الأشجار على مستوى الإمارة خلال العام الماضي 2023، وصل إلى أكثر من 185 ألف شجرة، محققةً بذلك مستهدفات مبادرة "دبي الخضراء" بنسبة 100%، والتي أضافت من خلالها 234 هكتاراً إلى مساحة الرقعة الخضراء المزروعة في دبي، الأمر الذي يعكس جهود بلدية دبي المُكثفة في عملية التشجير، وحرصها على زيادة الغطاء النباتي، إضافةً إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

#بياناتحكومية

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