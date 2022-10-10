تحت شعار "نبتكر لتسهيل الاقتصاد"

دبي : تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحزمة مشاريع نوعية تحاكي مستقبل التحول الرقمي في الدورة 42 لمعرض "جيتكس جلوبال 2022" الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وتهدف مشاركة المؤسسة إلى تعريف العملاء، الجمهور ، والجهات ذات الصلة بأحدث الحلول الإلكترونية والذكية وأفضل الممارسات التي تعتمدها في المجال التقني، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة خصوصاً في قطاع تكنولوجيا الأنظمة الجمركية والخدمات اللوجستية المتطورة، والاطلاع على مقترحات المتعاملين وملاحظاتهم بشكل مباشر للارتقاء بمستوى كفاءة وجودة وسرعة الخدمات المقدمة.

وتحمل مشاركة "مؤسسة الموانئ والجمارك" هذا العام شعار "نبتكر لتسهيل الاقتصاد" الأمر الذي يوجز رؤيتها نحو تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي وتوظيف الحياة الرقمية في المجال الاقتصادي، بما يواكب استراتيجيتها في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

ومن المشاريع التي ستعرضها المؤسسة هذا العام مبادرة التفتيش الذكي عبر عرض نموذج واقعي لدراجة مائية يتم تفتيشها باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى عرض التكنولوجيا الأولى من نوعها في الدولة لتحليل مياه الاتزان في السفن، إلى جانب مشاريع جمارك دبي الرائدة المتمثلة في التدقيق الذاتي، وطائرة الردع الذكية، ودبابة سياج، والحقيبة الذكية ومنصة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يعد منصة مثالية لعرض أحدث مشروعات المؤسسة ومبادراتها الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة، كما نسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى طرح حلول وتبني تقنيات ذكية لخدمة حركة التجارة وسلاسل التوريد في العالم، لتعزيز دور دبي المحوري في التجارة العالمية والوصول بقيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله".

من جانبه أكد سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، أن معرض جيتكس جلوبال يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التوجهات العالمية في صناعة الأنظمة الذكية وحلول أتمتة الإجراءات التي يطرحها المشاركون، مؤكداً حرص دائرة جمارك دبي على أن تعرض تجربتها الرائدة في توظيف تكنولوجيا الخدمات والأنظمة الجمركية لتطوير تجارب المتعاملين والتجار وتوفير خدمات ذكية تفوق توقعاتهم، حيث تعد جمارك دبي من أوائل الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار جهودها لدعم تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

ومن المتوقع أن تستقطب المشاريع الرقمية المعروضة في جناح المؤسسة جمهور المعرض للاطلاع عن قرب على التجارب الحية التي يمكن خوضها للحصول على خدمات المؤسسة بأسلوب ذكي ومبتكر يواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي.

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