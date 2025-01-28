دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت إنجازات كبرى في مجال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، ولديها استراتيجيات رائدة ومبادرات طموحة رسَّخت مكانتها في مسيرة العمل المناخي العالمي. وتجلى ذلك في قيادة الجهود التي نتج عنها "اتفاق الإمارات" التاريخي في مؤتمر الأطراف (COP 28) الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة للعمل المناخي حتى عام 2030.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر توظيف الابتكار واعتماد الممارسات المستدامة وتطوير تقنيات صديقة للبيئة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ولدى الهيئة مشاريع كبرى ومبادرات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

مشاريع رائدة

تدعم مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050. ومن أبرز المشروعات والمبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها:

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,860 ميجاوات بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ومع انتهاء المرحلة السادسة من المجمع، بقدرة 1,800 ميجاوات، بنهاية 2026، ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع إلى 4,660 ميجاوات. وبحلول عام 2030، سيسهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.

مشروع الهيدروجين الأخضر

يعد مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة إلى استخدامات أخرى. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 240 كيلوغرام من الهيدروجين. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.

المحطة الكهرومائية في حتّا

ستعتمد المحطة الكهرومائية التي تنفذها الهيئة في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية، حيث تقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى سد علوي وذلك لتخزين الطاقة، وعند الحاجة يجري تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من القوة الحركية لاندفاع المياه من السد العلوي إلى سد حتا عبر نفق مائي تحت الأرض يصل طوله إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

مبادرة شمس دبي

ضمن مبادرة "شمس دبي"، تشجع هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في مبانيهم ومنشآتهم لتلبية جزء من احتياجاتهم من الطاقة كجزء من برنامج إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة المتصلة بشبكة التوزيع في إمارة دبي. وتتضمن عملية الربط عدة مراحل بالاستعانة بمقاول أو استشاري معتمد. وتشمل هذه المراحل الحصول على شهادة عدم الممانعة، والموافقة على التصميم، وتحميل الموافقة الفنية وإخطار هيئة كهرباء ومياه دبي، وفحص الموقع وإتمام عملية الربط، وأخيراً إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

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