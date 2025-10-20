مثلت سعادة موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى في دورته الثانية عشرة والذي استضافته سلطنة عمان خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 بالتعاون مع منظمة الأغذية و الزراعة و منظمة الصحة العالمية. حضر الاجتماع أعضاء إقليم الشرق الأدنى إلى جانب بعض المراقبين الدوليين والخبراء من الجهات العلمية الدولية وممثلين عن القطاع الخاص.

شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في ورشتي عمل تم تنظميهما على هامش الاجتماع. تناولت الورشة الأولى موضوع“ تعزيز أنظمة الرقابة على الأغذية لدعم التجارة الإقليمية في الأغذية وتعزيز حماية الصحة العامة" حيث تم عرض إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاريع و مبادرات متعلقة بتطوير نظم الرقابة الوطنية و من بينها مشروع "تقييم نظام الرقابة على الأغذية على المستوى الوطني" بمشاركة جميع الجهات المعنية بنظام الرقابة على الأغذية على المستويين الوطني والمحلي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة(FAO).

و تناولت الورشة الثانية موضوع "الأغذية والمكونات الجديدة في الشرق الأدنى: إطلاق العنان للابتكار من خلال التنظيم" حيث تم عرض آخر إنجازات الدولة في مجال الأغذية المستحدثة وتعزيز قدرة مختلف القطاعات الغذائية لدعم الابتكار المطلوب لصنع منتجات المستقبل . وفي هذه المناسبة تم توجيه الدعوة للحضور للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء والذي يقام بأبوظبي من 21-23 أكتوبر 2025.

كما تم إطلاع الحضور على آخر مستجدات مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مواصفة دولية لحليب النوق ضمن أعمال هيئة الدستور الغذائي و الحث على مشاركة دول الإقليم بفاعلية لدعم هذا المشروع.

تأتي هذه الجهود بهدف المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء انطلاقا من التوجهات الوطنية في تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي و الاستدامة الزراعية.

