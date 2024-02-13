● شون إدواردز: الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة ولديه فهم أعمق في مجالات المالية و الحوكمة

● فلوريان تورسكي: هيئة أوروبية تعمل على تأسيس سوق مشتركة للذكاء الاصطناعي

● محمد مسعود شريف: 40% ارتفاع عوائد اتصالات من e& منذ التحول إلى الأساليب التقنية الجديدة قبل تسع سنوات

● جيدري بالسيتيت: تكنولوجيا المعلومات تقدم إمكانات للحكومات كمؤسسات سيادية معنية بحماية البيانات

● مايك سيسيليا: التكنولوجيا تتطور وخزانات البيانات أصبحت أقل حجما

● جورج لي: القطاع العام مطالب بمواكبة التطورات التقنية والتكيف مع تأثيراتها



الإمارات العربية المتحدة: ناقشت عدد من جلسات القمة العالمية للحكومات 2024، موضوعات تتصل بآفاق المستقبل الرقمي ودور الحكومات في مواكبة تطورات التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها، وشارك في هذه الجلسات مسؤولون ومستشارون حكوميون وخبراء اقتصاد وتقنيات أكدوا على سرعة التقنيات وتحولاتها، ما يستدعي العمل الاستباقي من قبل الحكومات والمؤسسات؛ من خلال تطوير وتبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الضخمة ووضع تشريعات مساندة لكل هذه المتغيرات.

الحكومات والمستقبل الرقمي

وفي جلسة بعنوان "هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟"، تحدث فيها شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "بلومبيرغ"، في حوار مع نيت لانكسون، محرر التكنولوجيا العالمية في الوكالة ذاتها، عن استخداماتهم للذكاء الاصطناعي في "بلومبيرغ" واستفادتهم منه في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الوكالة لعملائها، وقال: "نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ 15 عاماً في معالجة البيانات الضخمة، واستفدنا منه كثيرا في فرز المعلومات وتقديم الاقتراحات، وقياس الأثر على السوق، فنحن تصلنا يوميا نحو 100 ألف وثيقة، تحمل كماً كبيراً من المعلومات والأرقام عن الضرائب والأرباح ومؤشرات الشركات، ولابد من فرز دقيق لكل هذه البيانات".

وبين إدواردز أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أفضل وظائفه، مستفيدين من دقته وسرعته، كما توصلوا لآليتهم الخاصة في الاستفادة من بيانات الوكالة وأرشيفها الذي يبلغ من العمر 40 عاما وتصنيفها، ووضع نماذج تجعل المعلومات أكثر سلاسة، من خلال البيانات المهيكلة.

فهم أعمق للمالية والحوكمة

واستطرد إدواردز: "نتيح هذه الخدمات للحكومات عبر حزم مساعدة ذكية، سواء عبر أنظمة أو حلول تدريبية للتغلب على المشكلات من المستوى الأول، ومن خلال وظيفتي أنا متحمس لاستخدام التكنولوجيا، وأرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة؛ إذ لديه فهم أعمق للغة، كما يناسبنا من منظور حاجة مجالات المالية والحوكمة إلى دقة أكبر، فمحركات البحث كثيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي تتزايد يوميا، وقد ابتكرنا منذ شهر أول برنامج خاص بتحليل الأرباح وهو مهم للشركات والمديرين التنفيذيين، استطعنا من خلاله توليد إجابات حول الرشاد والمسؤولية والمحاسبات"، مقدما نصيحة للتسريع في مواكبة هذه التحولات، مع التزام الحذر، من خلال التخطيط، والتنقيح وتصفية البيانات، وفهمها وفهم التحيزات داخلها، ودمج فرق عمل وخبرات من تخصصات مختلفة متقاطعة لنقاش واختبار النتائج.



سباق مع التطور التكنولوجي

وناقشت جلسة "سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي" الأطر التشريعية لهذه التحولات، وتحدث معالي فلوريان تورسكي وزير التحول الرقمي في حكومة النمسا، وسعادة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، وأدار الجلسة جون فيرجسون، رئيس قسم العولمة والتجارة والتمويل، في مؤسسة "إيكونوميست إمبكت" للأبحاث الاقتصادية.

واستعرض معالي فلوريان تورسكي تجربة بلاده في توظيف الذكاء الاصطناعي، وعملهم في هذا الشأن ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، الذي أسس هيئة موحدة معنية بهذا المجال ستؤسس لسوق مشتركة للذكاء الاصطناعي.

عوائد وآفاق

وفي الجلسة ذاتها، تحدث سعادة مسعود محمد شريف، عن عمل اتصالات من e& على مواكبة كل هذه التحولات، ودور هذه المواكبة في صنع الفارق في العوائد.

وقال: "مجال الذكاء الاصطناعي مجال ناشئ وإن استخدُم في نطاقات ضيقة منذ فترة، فعلى المستوى التشغيلي رفع سقف التوقعات، ومكننا من التحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب التقنية الجديدة، وخلال تسع سنوات حققت قطاعاتنا الرقمية نمواً بنسبة 40 % من حيث العوائد، مع التوظيف الكامل للجيل الرابع في الاتصالات، ولو لم تكن هناك عناية كبيرة بكل هذه المصفوفات، لما كانت هذه النتائج، ونحن استفدنا من تدعيم البنية التحتية وتعزيز شبكات تخزين بياناتنا، من خلال أنظمة الحوسبة والربط، ولدينا شراكات مع العديد من موفري خدمات الحوسبة، ولنا شراكات مع شركات عالمية.

وأضاف: "في كل دورة نرى الكثير من التسارع في الذكاء الاصطناعي، وهو كما ستتقلص معه وظائف معينة، فإنه سيوفر أيضًا فرصًا ووظائف أكثر، وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية ".

توازن وازدهار

واستضافت جلسة بعنوان "كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟"، معالي جيدري بالسيتيت، مستشارة لحكومة جمهورية ليتوانيا، ومايك سيسيليا نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل" للتقنيات، وجورج لي، رئيس مكتب الابتكار التطبيقي في مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية، وأدار الجلسة جون فيرجسون.

وأكدت معالي جيدري بالسيتيت أن التقنية مكون رئيسي لأي تطور حكومي، لأننا نعيش اليوم في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات تقدم إمكانات تسمح للحكومات كمؤسسات سيادية معنية بحماية البيانات.



نماذج حكومية

وقال مايك سيسيليا إن الحكومات تحتاج مجموعة من النماذج للبيانات، بعضها أولي، والثاني أعمق، وثمة مخاوف دائمة تواجهها، يتعلق بعضها بأخطار الأمن السيبراني و الصراعات، وأماكن تخزين البيانات، وما يتعلق بذلك من تساؤلات سيادية، لكن الخبر الجيد أن التكنولوجيا تتطور كل يوم وأصبحت أقل حجما لاستيعاب كل هذه المعلومات.

بدوره، قال جورج لي: "علينا أن ننظر إلى كل هذه التحولات بتفاؤل لدفع البشرية قدما من خلال التكيف والتطور والانتقال إلى مراحل جديدة، مطالباً الحكومات بجعل القطاع العام يواكب كل هذه التطورات، والتي ستتضاعف، مانحة فرصاً أكبر من التحديات"، مضيفاً "تاريخ التطور التقني يخبرنا دائماً عن هذه التخوفات في بداية كل طفرة وانتقال حقيقي، ففي البداية يغمرنا الحماس، وتظهر كذلك تحديات اجتماعية، لنتكيف مع الوقت مع تأثيراتها".

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، تركز على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الراهن، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

#بياناتحكومية

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