الدوحة – قطر: وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، اتفاقية خدمات طبية مع مستشفى "ذا فيو" ذ.م.م، مؤسسة الرعاية الصحية المتخصصة في قطر.

بموجب الاتفاقية، سيوفر مستشفى "ذا فيو" كافة الخدمات الطبية والتحاليل اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة وشهادة اللياقة الطبية الخاصة بالسفر لجميع موظفي مركز قطر للمال والشركات التابعة له وعائلاتهم، وذلك بالنيابة عن مركز القومسيون الطبي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

كما سيشارك مستشفى "ذا فيو" جميع نتائج الفحوصات الطبية مع كل من مركز القوميسيون الطبي وهيئة مركز قطر للمال في غضون 24 ساعة من إجرائها، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة والهجرة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس شراكتنا مع مستشفى "ذا فيو" التزامنا بدعم موظفينا والشركات المسجلة لدينا من خلال تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال والتوظيف واستخراج الشهادات الطبية اللازمة لإجراءات الإقامة والهجرة وتقديم خدمات طبية نوعية لمجتمع أعمالنا."

وعلق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: "نفخر بشراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في دعم مجتمع الأعمال المتنامي في قطر."

وأضاف: "في مستشفى ذا فيو، نعتمد نهجاً يرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لتوفير رعاية طبية تتميّز بالكفاءة والسرعة، تسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتعزيز تجربة العاملين وعائلاتهم. نحن نؤمن بأن توفير خدمات صحية متكاملة هو جزء لا يتجزأ من دعم بيئة العمل في قطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والنمو."

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

نبذة عن مستشفى "ذا فيو"

يعمل مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، تحت مظلة أبيكس هيلث، إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة. وهو مؤسسة رعاية صحية حديثة تركز على التميز السريري وفق أعلى المعايير العالمية، مع رؤية طموحة ليكون المستشفى المفضل، حيث يقدم رعاية صحية عالية الجودة وقابلة للقياس لمرضاه.

ومن خلال التميز السريري والشراكة الدولية مع Cedars-Sinai، يوفر مستشفى ذا فيو تجربة علاجية متميزة، تجمع بين الخبرات الطبية العالمية وأحدث التقنيات، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية.

من أجل تحسين النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لدولة قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بنجاح، ندرك أنه يجب علينا رعاية صحة وعافية أفراد المجتمع والارتقاء بالعمل الطبي إلى مستويات عالية متوافقة مع النظم الرقمية الحديثة.

يضم المستشفى 240 جناحاً خاصاً، و10 غرف عمليات، و23 سريراً للعناية المركزة، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. وتتميز غرف العمليات لدينا بأحدث التقنيات، مما يتيح لنا إجراء الجراحات طفيفة التوغل والتصوير الطبي أثناء العمليات لضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

-انتهى-

#بياناتشركات