الدوحة – قطر: وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي تهدف إلى إقامة تعاون مشترك لتطوير الخدمات القانونية في كلا المركزين وتعزيزها.

وبحسب المذكرة، سيعمل الطرفان على تسهيل تبادل المعلومات بشأن أخلاقيات العمل والتدريب المهني، وتوطيد التعاون بينهما وخلق فرص جديدة للتفاعل والتبادل المهني بين مجتمعي الأعمال القانونيين في كلا المركزين.

كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال والسيد/ نورزهان كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي إلى تشجيع الحوار المنظم والبنّاء حول تنظيم عمل المحامين الأجانب في كلا المركزين، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القانوني، وتحديد العقبات القائمة وتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لدى مركز قطر للمال: "سعداء جداً بتوقيع هذه المذكرة مع مركز أستانا المالي الدولي التي ستكون انطلاقة مهمة في سبيل تطوير الخدمات القانونية وتعزيزها في كلا المركزين. نحن نؤمن بأن هذه الفرصة ستوفر منصة غنية لتبادل المعارف ورعاية المواهب الشابة في مجتمع الأعمال القانوني وتنميتها. كما يؤكد هذا التعاون على أهمية الدور الذي يؤديه مركز قطر للمال كمساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم المواهب المحلية في المنطقة وتطويرها".

ومن جانبه، صرّح السيد/ نورزهان كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي قائلاً: "يسعدنا جداً أن نتعرف أكثر على الخبرة التي يمتلكها مركز قطر للمال في مجال تنظيم سوق الخدمات القانونية، فقد قمنا مؤخراً بوضع نظام جديد لتنظيم مهنة المحاماة والقانون بمركز أستانا المالي الدولي، ونحن حريصون على إفساح المجال أمام الشركات القانونية في قطر وكازاخستان للعمل معاً وتبادل الخبرات في كلا المركزين الماليين".

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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