الدوحة، قطر: أعلن مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، عن فتح باب التسجيل بالنسخة السادسة من برنامج "مهنتي – مستقبلي" المقرر تنظيمه على مدار أسبوع كامل من الرابع إلى الثامن من أغسطس المقبل.

ويوفر البرنامج المقدم حصريًا باللغة العربية فرص المعايشة المهنية لطلبة المرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر في عدد من القطاعات الحيوية بالدولة مثل الطب، والإعلام والاتصال، والمال، وإدارة الأعمال، والسياحة، والتكنولوجيا، والهندسة، والاتصالات، والعمل الإنساني وغيرها من التخصصات التي تخدم مسارات التنمية المستدامة للدولة.

من جهته قال السيد سعد الخرجي، مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني: " يعد برنامج مهنتي – مستقبلي أحد البرامج الثابتة على جدول أعمالنا السنوي لأهميته البالغة في تشكيل وعي الطلبة بالمسارات المهنية بمختلف القطاعات الاقتصادية وإشعال فتيل شغفهم بالتخصصات والمجالات التي تستأثر باهتمامهم وإمدادهم بعدد من المهارات الأساسية التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في تحديد توجهاتهم الأكاديمية في تلك المرحلة المفصلية من حياتهم".

وسيستهل البرنامج أنشطته بيوم تعريفي يشمل عددًا من ورش العمل المهنية والتدريبية للطلبة بمبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، يعقبها ثلاثة أيام من المعايشة في المؤسسات المشاركة، وسيحصل الطلبة في ختام البرنامج على شهادات مشاركة رسمية تتضمن عدد ساعات العمل التي أمضوها في المؤسسات المشاركة بالبرنامج.

ويمكن للطلبة المهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قطر للتطوير المهني www.qcdc.og.qaـ ، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتلقى الطلبة رسالة تأكيد وخطوات سداد الرسوم.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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ولأية استفسارات إعلامية، يرجى التواصل مع: qcdc@qf.org.qa

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