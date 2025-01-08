يقام تحت عنوان "جيل الحاضر يبني المستقبل" ويناقش مواضيع التكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال بين الشباب ويعمل على تمكينهم من التواصل مع ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والخبراء

سيضم المركز المنتدى السنوي لمنصة "شباب من أجل الاستدامة"، وسوقاً مبتكرة لعرض مشاريع للشركات الناشئة والطلاب، وورش عمل، ومنطقة "المجلس" للاجتماعات رفيعة المستوى

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيقام مركز "شباب من أجل الاستدامة" في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، وذلك في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد في العاصمة الإماراتية.

وتعد منصة "شباب من أجل الاستدامة" مبادرة عالمية أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، وستوفر خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 برنامجاً حافلاً يركز على ابتكارات الشباب، وتوظيف مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تعزيز الاستدامة، والمشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود الدولية. وسيستكشف البرنامج كيف يمكن للشباب توظيف الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة لتطوير حلول في مجال المناخ.

ويقام المركز الذي تستضيفه "مصدر" تحت عنوان "جيل الحاضر يبني المستقبل"، وسيتناول مواضيع التكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تمكينهم من التواصل مع ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والخبراء. ويقدم مركز "شباب من أجل الاستدامة" برنامجاً متنوعاً يركز على خمسة محاور أساسية هي: الاستفادة من الإمكانات ودفع وتيرة التقدم؛ والابتكار لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ وتمكين رواد الأعمال من أجل تعزيز المرونة؛ وتنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل مستقبل مستدام؛ وتعزيز التعاون العالمي والتبادل الثقافي.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": " نجحت منصة شباب من أجل الاستدامة منذ إطلاقها في عام 2016 في تمكين آلاف الشباب والشابات من المساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وذلك تماشياً مع مساعي دولة الإمارات وحرصها الدائم على بناء وإعداد القيادات الشبابية".

وأضاف الرمحي: "سوف يوفر مركز شباب من أجل الاستدامة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 منصةً تتيح التواصل بين الشباب حول العالم والحكومات وقادة القطاعات والمجتمع، بهدف إتاحة المجال أمامهم للمشاركة بدور مهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومن خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة وفرص التواصل، تساهم منصة شباب من أجل الاستدامة في إعداد قادة الاستدامة المستقلبيين حول العالم".

وبإمكان الحضور المشاركة في مجموعة واسعة من الجلسات التفاعلية وورشات العمل وفعاليات التواصل، والتي تشمل:

منتدى شباب من أجل الاستدامة السنوي: يتضمن جلسات تفاعلية، وحلقات نقاش مهمة، وكلمات رئيسية ملهمة لخبراء ورواد أعمال ومبتكرين.

معرض "خارج المختبر": وهو سوق مبتكرة تعرض أحدث التقنيات المناخية وحلولاً لتحقيق الحياد المناخي طورتها شركات ناشئة، ومشاريع طلابية، ويشمل ذلك المشاركين في منصة شباب من أجل الاستدامة.

"التواصل مع الشباب": وهي ورش عمل تتناول التعريف بقضايا المناخ، وتشرك الشباب في تجارب محاكاة لمفاوضات المناخ.

يوم تقديم عروض مسابقة الابتكار من أجل المناخ: سيقدم المبتكرون الشباب حلولهم المبتكرة التي تتمحور حول ندرة المياه.

وقد استضافت منصة "شباب من أجل الاستدامة" منذ عام 2018 أربع نسخ من مركز شباب من أجل الاستدامة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استقطبت مشاركة أكثر من 3000 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، وشارك فيها أكثر من 200 متحدث، كان من ضمنهم أكثر من 40 رئيس دولة و65 من شركاء القطاع. كما كانت لمنصة "شباب من أجل الاستدامة" مساهماتها في العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك مشاركة أعضاء من المنصة في مؤتمر (COP28) الذي أقيم في دولة الإمارات وشهد لأول مرة تعيين "رائد مناخ للشباب" بشكل رسمي.

وسيقام مركز شباب من أجل الاستدامة في مركز "أدنيك" بأبوظبي، وذلك ضمن فعاليات بارزة أخرى سوف يستضيفها أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، من ضمنها القمة العالمية لطاقة المستقبل.

نبذة عن "مصدر":

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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