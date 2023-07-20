تهدف الشراكة مع "سي جي أغروتيك" إلى استكشاف الفرص في قطاع السلع الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على القهوة والشاي والعسل

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التزامه بتعزيز نمو تجارة السلع الزراعية بين دولة الإمارات وجنوب آسيا

تأتي مذكرة التفاهم هذه بعد سلسلة من الشراكات رفيعة المستوى التي أبرمها المركز مع مؤسسات زراعية في جنوب آسيا في عام 2023، مثل الشراكة مع "مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري"، والتي ركزت أيضاً على تعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار وتحسين الوصول إلى الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، شراكة مع "سي جي أغروتيك"، الشركة الرائدة في مجال السلع الزراعية في نيبال، بهدف زيادة حجم التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية مع دول جنوب آسيا.

يهدف المركز من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حركة تجارة السلع الزراعية بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسية في جميع أنحاء جنوب آسيا. وتركز الاتفاقية على تنمية سبل التعاون بين مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من جهة وشركة "سي جي أغروتيك" وشركائها من جهة ثانية، وهو ما سيثمر في نهاية المطاف عن تعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار وتحسين الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء في المركز. كما ستعزز الشراكة تبادل المعرفة والمعلومات بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة "سي جي أغروتيك" فيما يتعلق بالأسواق المتاحة وفرص الأعمال الجديدة، ويهدف ذلك بشكل خاص إلى تنشيط حركة التجارة في قطاعات القهوة والشاي والعسل.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفارون تشودري، المدير الإداري لمجموعة تشودري وشركة "سي جي أغروتيك".

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "شهد صافي واردات السلع الزراعية في جنوب آسيا ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور. وإلى جانب ذلك، أصبح التحدي العالمي الملح المتعلق بالأمن الغذائي أكثر بروزاً من أي وقت مضى، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الزراعية في جميع أنحاء العالم. ويتطلع مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال إبرام شراكات إستراتيجية مماثلة، إلى اغتنام هذه الفرص عن طريق تعزيز مستويات الكفاءة والقيمة التي توفرها منظومة تجارة السلع الزراعية في دبي، لا سيما لشبكتنا الواسعة من الشركات الأعضاء التي تضم أكثر من 4,200 شركة من جنوب آسيا".

وأضاف، فارون تشودري، المدير الإداري لشركة "سي جي أغروتيك": "تمثل شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوةً بارزةً جديدة في مسيرة العلاقات التجارية في مجال السلع الزراعية بين دولة الإمارات وجنوب آسيا، وهي علاقة تستمر في النمو بقوة. كما أن الوصول إلى الشبكة الواسعة من الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة والبالغ عددها 23 ألف شركة والاستفادة من خبراتها والتعاون في الفرص ذات المنفعة المتبادلة سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على تنمية التجارة الثنائية".

يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بتاريخ طويل من المساهمة الفعالة في تسهيل حركة التجارة الزراعية بين جنوب آسيا ودولة الإمارات. ومع تزايد الوعي بقضايا الأمن الغذائي العالمي وما نتج عن ذلك من فرص، تحتل السلع الزراعية دوراً إستراتيجياً متزايد الأهمية في مزيج السلع في مركز دبي للسلع المتعددة، ومنها الشاي والقهوة وفول الصويا والسكر والتوابل والعديد من السلع الزراعية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة وقّع في وقت سابق من هذا العام اتفاقيةً مع "مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري"، والتي سيُشارك الطرفان بموجبها في عدد من مشاريع تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، مستهدفاً من جديد تعزيز نمو التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

حول "سي جي أغروتيك"

تعمل "سي جي أغروتيك" كشركة رائدة في السوق المحلية في نيبال، كما تصدّر مجموعة متنوعة من الأعشاب والمنتجات العشبية عالية الجودة، بما في ذلك الشاي والقهوة والعسل. وإن التزام الشركة بالحفاظ على الفوائد الطبيعية لأعشاب الهيمالايا وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة قد أكسبها مكانة مميزة في مجال تقديم منتجات عالية الجودة والتي تعزز الصحة والرفاهية.