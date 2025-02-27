مركز دبي للسلع المتعددة يوقع شراكتين استراتيجيتين مع منطقة داشينغ بكين ومجلس بكين تشاويانغ لتعزيز التجارة الدولية، بهدف ترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والصين.

مركز دبي للسلع المتعددة حقق نمواً سنوياً بنسبة 17.5% في عدد الشركات الصينية المسجّلة ضمن مجتمع أعماله، مع اقترابها من حاجز الـ 1000 شركة.

في عدد الشركات الصينية المسجّلة ضمن مجتمع أعماله، مع اقترابها من حاجز الـ 1000 شركة. يتزامن هذا الإعلان مع استضافة المركز فعاليات النسخة الأولى من سلسلة جولاته الترويجية المباشرة "وُجد من أجل التجارة" في عام 2025، والتي أقيمت في مدينتي بكين وشينزين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكتين استراتيجيتين مع كل من "مركز بكين لخدمات الابتكار لمساعدة شركات الاقتصاد الرقمي على التوسع العالمي" ("مركز بكين لخدمات الابتكار") و"مجلس بكين تشاويانغ لتعزيز التجارة الدولية" ("بكين تشاويانغ").

تم توقيع هاتين الشراكتين خلال النسخة الأولى من سلسلة الجولات الترويجية المباشرة "وُجد من أجل التجارة" في عام 2025، والتي نظّم مركز دبي للسلع المتعددة فعالياتها في مدينتي بكين وشينزين، حيث أعلن خلالها عن تسجيل نمو سنوي في عدد الشركات الصينية المُسجلة في منطقة أعماله بنسبة 17.5% لتقترب من حاجز الـ 1000 شركة.

وبموجب الشراكتين، سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة مع كل من "مركز بكين لخدمات الابتكار" و"مجلس بكين تشاويانغ" ضمن محاور عدة تشمل تعزيز التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وستشمل هاتان الشراكتان تنظيم ندوات تجارية، وجولات ترويجية للاستثمار، وفعاليات للتواصل، بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي العابر للحدود، إلى جانب دعم التجارة الرقمية واعتماد تقنية البلوك تشين لضمان معاملات سلسة وآمنة بين البلدين. كما ستفتح الشراكتان آفاقاً جديدة للشركات في دبي وبكين، من خلال إتاحة فرص استثمارية أوسع نطاقاً، ودخول أسواق جديدة، وتوفير حلول مبسطة لتأسيس الأعمال.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "مع وصول عدد الشركات الصينية المُسجّلة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة إلى نحو 1000 شركة، أصبحت منطقة أعمالنا وجهة مفضلة للشركات الصينية في دبي. ويعكس هذا النمو القوي والمستمر مدى جاذبية منطقتنا الحرة، التي تركز على تقديم خدمات مصممة خصيصاً، ومساحات مكتبية من الطراز العالمي، بجانب منظومة بيئية متطوّرة تدعم تجارة السلع والجيل القادم من التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي و’ويب 3’. ومن خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين مع كل من ’مركز بكين لخدمات الابتكار’ و’مجلس بكين تشاويانغ’، فإننا بذلك نخطو خطوة أخرى كبيرة لتعزيز علاقاتنا التجارية المباشرة مع الصين، وهو ما سينشأ عنه زخم كبير، ويفتح آفاقاً أوسع من فرص الأعمال، وبما يؤكد استمرار مركز دبي للسلع المتعددة كشريك مفضل للشركات الصينية على مستوى المنطقة".

وقد نظّم مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع مؤسسة "ينغتيان غلوبال"، فعاليات جولته الترويجية بمدينتي بكين وشينزين، وهما اثنين من أهم وأبرز المراكز الاقتصادية في الصين، حيث جمعت فعاليات الجولة كوكبة من قادة الأعمال، والمستثمرين، وروّاد الأعمال لاستكشاف فرص التوسع في دبي وخارجها. وخلال جولته ترويجية، سلّط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الفرص والقيمة التي يقدمها، كما أبرز قدرته على توفير بيئة أعمال مثالية للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع دولياً. واليوم، يضم المركز أكثر من 950 شركة صينية، ما يمثل أكثر من 15% من إجمالي نحو 6000 شركة صينية تباشر أنشطتها وأعمالها في دولة الإمارات.

وتساهم الجولة الترويجية المباشرة "وُجد من أجل التجارة" بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رئيسيةً للأعمال والتجارة، بجانب دعم مسيرة نمو المستمرة لمركز دبي للسلع المتعددة. ويواصل المركز تسجيل مستويات قياسية في جذب الشركات الجديدة القادمة إلى إمارة دبي، خصوصاً وأنه يساهم بنحو 15% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة سنويات، معززاً بذلك مكانته رافداً اقتصادياً رئيسياً.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

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