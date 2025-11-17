يقع المركز في الطابق الثامن والأربعين من برج الماس في أبراج بحيرات جميرا، وسيسهم في إرساء معايير جديدة للشفافية والتكنولوجيا والتوريد المسؤول في قطاع المنتجات الفاخرة العالمي

تهدف المبادرة إلى ربط منظومات مركز دبي للسلع المتعددة ومنها المجوهرات والذهب والألماس وتقنيات الويب 3 بالطلب العالمي المتنامي على المنتجات الفاخرة المستدامة والمسؤولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة، وهو منصة فريدة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد المنتجات الفاخرة العالمي من خلال ترسيخ أسس الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في صميم ابتكار المنتجات الفاخرة.

وجاء إطلاق هذا المركز بالشراكة مع "أوريجنال لكجري"، المركز العالمي المتخصص في الأبحاث والدراسات حول مستقبل قطاع المنتجات الفاخرة، ويقع في الطابق الثامن والأربعين من برج الماس – المقر الرئيسي لبورصة دبي للألماس وأحد أكبر تجمعات شركات المعادن والأحجار الكريمة في العالم. ويُوفر المركز الجديد مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تتيح للعلامات التجارية الفاخرة وشركات التكنولوجيا والأطراف الفاعلة في سلسلة التوريد التعاون على تطوير حلول مبتكرة تعزز أسس الشفافية وممارسات التوريد المستدامة والتكامل الرقمي في قطاع المنتجات الفاخرة العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق منتجات المنتجات الفاخرة العالمية 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ومع تزايد وعي المستهلكين حول مصادر المنتجات وطرق التحقق من أصالتها، سيسهم مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في إرساء معايير جديدة للإبداع والمصداقية في الصناعة، ودعم مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات المنتجات الفاخرة المتقدمة. ورؤيتنا واضحة، ألا وهي تحقيق مزيد من الشفافية، وتتبّع أدقّ للمصدر، وتطبيق ممارسات استدامة موثوقة، بجانب دمج متقدم للأدوات الرقمية الحديثة. ولقد نجحت دبي بالفعل في إحداث تحول جذري في تجارة الذهب والألماس العالمية، وتأتي هذه المبادرة الجديدة امتداداً لذلك الإرث، لترسيخ مكانتنا كـعاصمة للمنتجات الفاخرة المسؤولة، وتزويد أبرز العلامات التجارية والمبتكرين حول العالم بالبنية التحتية اللازمة لتشكيل مستقبل هذا القطاع".

تم إنشاء مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة لتسريع وتيرة الابتكار عبر سلسلة القيمة الكاملة في هذا القطاع، حيث سيقود تطبيقات الجيل القادم في تصميم المجوهرات والقطع والصقل، وتعزيز التحول الرقمي عبر سلاسل التوريد، وتقنيات الترميز الرقمي، وتطوير المنتجات القائمة على الاستدامة. وسيوفر المركز مجموعة واسعة من المزايا تشمل أدوات التحقق المادية وصولاً إلى أنظمة تتبع المصدر المعززة بتقنية البلوك تشين، حيث سيحظى الأعضاء ببيئة عمل مرنة ومبتكرة ستكون مدعومةً ببنية تحتية متقدمة، وحلول ترخيص متكاملة، واتصال عالمي ضمن مركز دبي للسلع المتعددة.

ويمكن للشركات من جميع أنحاء العالم أن تسجل في عضوية المركز، فهي لا تقتصر على الشركات الحالية التي تحمل تراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة. وانطلاقاً من نهجه القائم على التطوير السريع والمرن، سيمضي المركز قُدماً في توسيع نطاق خدماته وبرامجه بما يتماشى مع احتياجات أعضائه والتطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة. كما سيكون المركز الجديد بمثابة منصةً رائدة تجمع نخبة الخبراء وصنّاع القرار، عبر استضافة ورش عمل متخصصة، وفعاليات تواصل رفيعة المستوى، وبرامج تدريبية وتعليمية نوعية، تُسهم جميعها في ترسيخ أسس النمو المستدام والثقة في قطاع المنتجات الفاخرة.

ومن جانبها، قالت مارغو ستيوارت، الشريكة المؤسسة لشركة أوريجنال لكجري: "نشهد اليوم تحولاً جوهرياً في مفهوم المنتجات الفاخرة، إذ لم تعد تُمثّل مجرد رموز للرغبة والاقتناء، بل أصبحت تجسّد قيم المسؤولية والمصداقية. فالرفاهية الحقيقية لا تزال قائمة على الجاذبية والرغبة، غير أن مستقبلها يرتكز على المسؤولية. وجاء تأسيس هذا المركز ليواكب هذا التحول ويُمكّن العلامات التجارية من التأقلم معه بفعالية وابتكار. ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نوحّد بين التكنولوجيا والإبداع والحوكمة الرشيدة، لتمكين جيلٍ جديدٍ من المنتجات الفاخرة التي تقوم على أسس المسؤولية والذكاء والاتصال العالمي. وتُوفّر دبي البيئة المثالية للانتشار الدولي والثقة التنظيمية التي يرتكز عليها هذا القطاع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من دعم هذه الرؤية الطموحة".

يضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 1,500 شركة ناشطة في مجالات الذهب والمعادن الثمينة، وأكثر من 1,365 شركة متخصصة في الألماس والأحجار الكريمة. كما يحتضن المركز أحد أكبر تجمعات شركات التكنولوجيا في المنطقة، حيث تقود العديد منها تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات التحقق الرقمي، وتتبع الأصول، وتقنيات الترميز الرقمي. وسيكون مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة نقطة التقاء لهذه المنظومات المتكاملة، ليدعم تطوير منتجات وتجارب جديدة تلبي تطلعات جيل جديد من مستهلكي المنتجات الفاخرة حول العالم.

يُعزّز إطلاق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مكانة دبي كوجهةٍ عالميةٍ رائدة في مجالات الابتكار المتقدم والتجارة الدولية. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم اليوم أكثر من 26 ألف شركة من 180 دولة، جهود المبذولة في توسيع نطاق منطقته أعماله الدولية عبر إطلاق منصات أعمال جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة، وفتح آفاقٍ رحبة للفرص في أبرز الأسواق الدولية.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 26000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

حول "أوريجنال لكجري"

تُعد “أوريجنال لكجري” مبادرة عالمية تأسست عام 2022 من قبل كلٍّ من شركة OriginAll S.A والمركز السويسري لأبحاث قطاع المنتجات الفاخرة ومركز E4S، وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي والابتكار المسؤول عبر مختلف مجالات صناعة المنتجات الفاخرة. وتجمع هذه المبادرة بين أصحاب المصلحة في قطاع المنتجات الفاخرة وشركاء التكنولوجيا من مجالات الساعات والمجوهرات والأزياء ومستحضرات التجميل والعطور وأنماط الحياة الراقية، لتشكّل منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات. ومن خلال برامجها المتخصصة مثل الجلسات الرئيسية حول قطاع المنتجات الفاخرة وتقارير "التكنولوجيا من أجل الشفافية"، بالإضافة إلى شراكاتها مع مؤسسات رائدة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، تؤدي أوريجنال لكجري دور المنصة المحايدة للتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ومزودي الحلول التكنولوجية. وتتمثل رسالة هذه المبادرة في تمكين العلامات التجارية الفاخرة ومورديها من دمج الابتكار الرقمي والممارسات المسؤولة والشفافة في عملياتهم، بما يعزز ثقة المستهلكين وقيمة العلامة التجارية على حدٍّ سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.originalluxury.org.

لمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل مع: contact@originall.com.

