وقّع المركز مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المالية السويدية الرائدة "فيرميكيولاس" للتعاون في تنفيذ مجموعة من المشاريع ومبادرات تبادل المعارف

يستعد المركز لاستضافة مأدبة غداء رفيعة المستوى يوم 2 سبتمبر المقبل بمشاركة شخصيات بارزة ونخبة من قادة الأعمال من دول الشمال الأوروبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛: كثّف مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أنشطته الرامية إلى تعميق روابط التجارة بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي، في ظل تنامي العلاقات متعددة الأطراف بين الجانبين. وتجلّت هذه المساعي في تنظيم أولى فعالياته ضمن سلسلة جولاته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في فنلندا، وإبرام شراكة جديدة مع شركة التكنولوجيا المالية السويدية الرائدة "فيرميكيولاس" (Vermiculus).

وانطلقت حملته الترويجية الموجّهة نحو دول الشمال الأوروبي رسمياً خلال أولى جولاته على الإطلاق في العاصمة الفنلندية هلسنكي، إذ يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة إلى البناء على النجاح الذي حققه في استقطاب 324 شركة من تلك الدول إلى منطقته الحرة. ويسعى المركز من خلال تركيزه على أسواق دول الشمال الأوروبي، إلى مواكبة الاهتمام المتسارع من جانب مجتمع الأعمال في كل من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد، مع تزايد أعداد الشركات من هذه الدول التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ العلاقات التجارية، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة التكنولوجيا المالية السويدية الرائدة "فيرميكيولاس"، وذلك على هامش فعاليات جولته الإسكندنافية. وبموجب هذه الشراكة النوعية، سيستكشف الطرفان إمكانية التعاون في مجال توفير حلول التكنولوجيا المالية الحيوية لخدمة البورصات وغرف المقاصة ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، بما يشمل العمل على مشاريع مشتركة تعود بالنفع على كليهما، وإطلاق مجموعة من مبادرات تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الابتكار في القطاع المالي. وتأتي هذه الشراكة الجديدة للمركز، التي تكتسب أهمية خاصة كونه الجهة الأم لكل من بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع، في سياق استراتيجيته الأشمل في قطاع التكنولوجيا. كما تنسجم مع مكانته كجهة داعمة وممكّنة لتبني حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها عبر مختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتتويجاً لحملته الترويجية الناجحة في دول الشمال الأوروبي، يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة في الثاني من سبتمبر المقبل سفراء الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد المعتمدين لدى دولة الإمارات، وذلك خلال مأدبة غداء رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من كبار قادة مجتمع الأعمال من دول الشمال الأوروبي في دبي. وتُبرهن مثل هذه الفعاليات المرموقة على القدرة العالية التي يتمتع بها المركز في جمع كبار الأطراف المعنية وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات مثمرة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي وجود تركيز مشترك على الابتكار والمرونة واقتناص الفرص طويلة الأمد. ويتجسد هذا الزخم الإيجابي لدينا في مركز دبي للسلع المتعددة من خلال الشركات المسجلة البالغ عددها 324 شركة من هذه الدول، والتي تعمل على تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهي كلها من الأولويات الجوهرية التي تحظى باهتمام كبير في منطقتنا الحرة. ومن خلال إقامة شراكات جديدة ومثمرة، مثل تعاوننا مع شركة فيرميكيولاس السويدية، واستضافة أولى جولاتنا الترويجية في فنلندا، فإننا نُرسي الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي".

ونُظمت هذه الفعالية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في هلسنكي وغرفة تجارة منطقة هلسنكي، وشهدت حضور عدد من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من دول الشمال الأوروبي، بهدف استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها دبي، عبر منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، لتكون بمثابة بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق التي تشهد معدلات نمو متسارعة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتندرج الزيارة إلى فنلندا ضمن جولة مركز دبي للسلع المتعددة الترويجية العالمية، والتي تؤدي دوراً محورياً في الترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات العالمية، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها الإمارة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يحتضن اليوم ما يقارب 26,000 شركة ضمن منطقته الحرة، تعزيز جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال على الساحة الدولية، حيث يستقطب المركز ما نسبته 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، ويُسهم بنحو 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانته كواحد من أكثر المراكز التجارية ترابطاً وحيوية في العالم.

