شراكة استراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير بنية تحتية والإطار التنظيمي لترميز السلع، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

الشراكة الجديدة تتضمن التعاون في مجالات مشاركة البيانات المجمّعة، وتحليل نمو القطاع، والإسهام في تقارير الأثر الاقتصادي التي تصدرها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بالاستناد إلى معايير مركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بهدف تطوير بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمّزة. وتُشكّل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، إذ تضع الإمارة في طليعة المساعي العالمية الرامية إلى دمج السلع المادية ضمن النظم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المالي.

وفي ظل الزخم المتزايد الذي تكتسبه تقنيات البلوك تشين والترميز في الأسواق الدولية، تأتي هذه الشراكة لتجمع بين الخبرات القوية التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة في قطاع السلع وشبكة أعضائه الواسعة، مع الدور الرقابي المحوري الذي تضطلع به سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل آمن وشفاف وقابل للتوسع لترميز السلع، على نحو يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم دمج الأصول المرمّزة في المنظومة المالية التقليدية على المدى الطويل.

وسيركّز هذا التعاون على عدة مجالات رئيسية، حيث سيُطلق الطرفان مشاريع تجريبية لتقييم آليات ترميز وتداول سلع مثل الذهب والماس بأمان عبر البنية التحتية لتقنية البلوك تشين. وستُعنى هذه المشاريع التجريبية بتقييم المتطلبات الفنية والتنظيمية، ودراسة الجدوى السوقية، وتحديد آليات حماية المستثمرين، بما يُسهم في نهاية المطاف في تطوير نماذج ترميز عملية وقابلة للاستثمار.

كما يشكّل التثقيف وحماية المستثمرين جزءاً جوهرياً من هذه الاتفاقية، حيث سينظّم الطرفان سلسلة من ورش العمل والندوات والمبادرات التوعوية المشتركة لرفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والجمهور بمفهوم الترميز، بما في ذلك مزاياه ومخاطره واعتباراته التنظيمية. ومن شأن هذه الجهود أن تساعد على بناء الثقة في السوق ودعم إيجاد بيئة أكثر وعياً ومرونة للأصول الرقمية، بما يضمن استقرارها ونموها المستدام.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تمثل الشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة محورية في تطوير قطاع الأصول الرقمية في دبي. من خلال الجمع بين الرقابة التنظيمية ذات المستوى العالمي التي توفرها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والخبرة الفريدة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم 26,000 شركة، في مجالات السلع والبلوك تشين والويب 3، نعمل على إنشاء إطار آمن وقابل للتوسع في التحول الرقمي للأصول مثل الذهب والماس وغيرها من السلع عالية القيمة. ومن خلال هذا التعاون، سنفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الاستثمارية الواقعية، مما يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية، ويزيد السيولة والثقة، ويُرسّخ مكانة دبي في طليعة الابتكار في التجارة وتقنية البلوك تشين."

واستناداً إلى سجل مركز دبي للسلع المتعددة الحافل بالإنجازات في مجال السلع، بما في ذلك قدرته الرائدة في تسهيل تداول الأصول الرقمية المدعومة بالذهب عبر منصة "تريد فلو" (Tradeflow)، صُممت هذه المبادرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتحفيز الابتكار في الأدوات الرقمية المدعومة بالأصول. ومع وجود أكثر من 1,500 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة وما يزيد على 700 شركة في مجال الويب 3 ضمن مركز الكريبتو التابع له، يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بمكانة فريدة تؤهله لدفع عجلة تبني السلع المرمّزة ضمن المنظومة المالية الأوسع في دبي.

من جانبه، علّق ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لـ سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، قائلاً: "لطالما شكلت دبي نقطة التقاء التجارة العالمية بالابتكار العالمي، ويُمثل الترميز الفصل التالي في هذه المسيرة الناجحة. ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نجمع بين الخبرات العميقة في قطاع السلع والرؤية التنظيمية المستقبلية لإنشاء إطار عمل قادر على تحويل الأصول المرمّزة من مجرد مفهوم إلى بنية تحتية سوقية موثوقة. إن ما نقوم به لا يقتصر على إجراء تجارب هامشية، بل يتمحور حول إرساء معايير عالمية لكيفية التقاء الأسواق المادية والرقمية. ويتمثل دورنا في السلطة في ضمان تطور هذه المنتجات الجديدة على نحو يتسم بالأمان والشفافية والمصداقية، بما يعزز مكانة دبي الرائدة في رسم ملامح مستقبل التمويل والتجارة".

وتشمل الاتفاقية أيضاً التعاون في مجالات مشاركة البيانات المجمّعة، وتحليل نمو القطاع، وإعداد تقارير الأثر الاقتصادي. وسيقدم مركز دبي للسلع المتعددة معايير مرجعية ورؤى متخصصة لدعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تطوير الأطر التنظيمية، مما يضمن اتباع نهج قائم على البيانات في تصميم السياسات التي تحفز الابتكار وتحافظ في الوقت ذاته على نزاهة السوق وسلامته.

ويأتي هذا التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإرساء أطر عمل موثوقة للسلع المرمّزة، ليُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للأصول الرقمية، وجاذبة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وكان مركز الكريبتو التابع لـمركز دبي للسلع المتعددة قد سجّل نمواً سنوياً بنسبة 38% في عدد شركات العملات الرقمية المسجلة، مما يعزز دوره كمركز رائد لتقنيات الويب 3 (Web3) في المنطقة. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم قرابة 26 ألف شركة، ويؤدي دوراً محورياً في اقتصاد دبي، حيث يستأثر بنسبة 15% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة ويسهم بنسبة 7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتُرسّخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة "مركز دبي للسلع المتعددة" محفزاً رئيسياً للابتكار في قطاع الأصول الرقمية، ومساهماً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

