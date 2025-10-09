​​​​​يُرسي البرج التجاري المتخصص، والمصمم خصيصاً ليحتضن شركات البلوك تشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية، مكانة دبي مركزاً عالمياً محورياً لتقنيات الويب 3

يشكّل برج كريبتو دعامة أساسية لمجتمع الأعمال المزدهر في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم حالياً ما يزيد على 700 شركة متخصصة في تقنيات الكريبتو والبلوك تشين والويب 3

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة "ريت ديفيلوبمنت"، عن تعيين المكتب الهندسي الوطني (NEB) استشارياً رسمياً لأعمال التصميم والإشراف لمشروع برج كريبتو، الذي يُعدّ أول برج تجاري في العالم يُخصَّص بالكامل لشركات تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية.

يتمتع مشروع برج كريبتو بموقع استراتيجي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، ويمثل مشروعاً رائداً سيوفر مساحات تجارية مصممة ومجهزة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركات البلوك تشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية، بما يدعم نمو أعمالها وتوسعها. ويمثل تعيين المكتب الهندسي الوطني محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الطموح، ويؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة الراسخ بتوفير بنية تحتية فائقة الجودة للقطاعات التقنية الأسرع نمواً على مستوى العالم.

سيتولى المكتب الهندسي الوطني، بفضل خبرته العريقة التي تمتد لأربعة عقود، الإشراف على جميع جوانب التصميم المعماري والأعمال الهندسية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الإشراف الميداني على سير الأعمال الإنشائية في مشروع برج كريبتو. وتضمن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها المكتب في إنجاز مشاريع تطويرية معقدة في جميع أنحاء دولة الإمارات، تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة عالمياً، ليكون صرحاً يجسد الابتكار بكل أبعاده.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يُعد تعيين المكتب الهندسي الوطني إنجازاً مهماً يقرّبنا أكثر من تحقيق رؤيتنا الطموحة لإنشاء أول برج تجاري في العالم يُكرّس لخدمة شركات الويب 3 والأصول الرقمية. وسيعمل هذا البرج بمثابة مقر رئيسي يحتضن مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 3,400 شركة تكنولوجية، من بينها ما يزيد على 700 شركة ضمن مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيوفر مساحات مكتبية متميزة ومصممة خصيصاً لتلائم متطلبات الجيل الجديد من المؤسسات الرقمية. ومن شأن هذا المشروع أيضاً أن يُسرّع وتيرة تطور منطقتي أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا، ليصبحا من أكثر المناطق التجارية حيوية في دبي، مما يعزز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة وجهةً عالميةً رائدة لشركات الكريبتو والويب 3 والتقنيات المتقدمة".

ومن جانبها، قالت كارين كريسكا، نائبة رئيس العمليات في مشروع برج كريبتو: "يسعدنا أن نتعاون مع المكتب الهندسي الوطني بصفته شريكنا الموثوق لخدمات التصميم والإشراف. يمتلك المكتب سجلاً حافلاً بالنجاحات في تصميم مئات المباني والإشراف عليها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك العديد من المشاريع البارزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا. وإن معرفتهم العميقة بالبيئة التنظيمية المحلية، مقترنةً بسجلهم الحافل بالابتكارات المعمارية، تجعلهم الشريك الأمثل لتحويل رؤية برج كريبتو إلى حقيقة ملموسة، ليصبح وجهة بارزة لمجتمع الويب 3 العالمي".

وأضاف جميل جاد الله، الرئيس التنفيذي لـلمكتب الهندسي الوطني: "نفخر في المكتب الهندسي الوطني باختيارنا للمشاركة في هذا المشروع الذي يستشرف المستقبل. من المتوقع أن يصبح برج كريبتو ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تعكس روح الابتكار والطموح والأثر الإيجابي لهذا المشروع. لدينا قناعة في المكتب الهندسي الوطني بأهمية دورنا في صياغة مستقبل التنمية الحضرية، ويأتي هذا المشروع ليجسّد هذه الفلسفة على أرض الواقع. نتطلع إلى توظيف خبراتنا الممتدة لعقود وحضورنا الراسخ في دبي لتقديم معلم حضاري فريد يرمز إلى ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية".

يُعدّ برج كريبتو مبادرة مشتركة بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة "ريت ديفيلوبمنت"، وسيقف شامخاً كرمز لطموح دبي في قيادة الاقتصاد الرقمي العالمي، ووجهة مفضلة للمبتكرين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وسيعمل البرج، في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية المتطورة لتقنيات الويب 3، كمركز حيوي يجمع تحت سقفه ما يربو على 700 شركة متخصصة في مجالات الكريبتو والبلوك تشين تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، والتي تشكل جزءاً من المنظومة التقنية الأوسع التي تضم أكثر من 3,400 شركة.

تواصل استثمارات مركز دبي للسلع المتعددة في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي استقطاب المشاريع عالية النمو، وتُسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها البيئة الأكثر ترابطاً وتمكيناً في العالم لشركات الويب 3 والتكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والازدهار.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية