بحث مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وشركة "بلوكميز"، التابعة لمجموعة "فينفاسيا"، الفرص المتاحة لتطوير ترميز الأصول الواقعية والبنية التحتية للتجارة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لترميز الأصول الواقعية.

تعمل دولة الإمارات، وتحديداً دبي وأبوظبي، بنشاط لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للترميز، مدعومةً بنهج تنظيمي يتمتع برؤية مستقبلية ومبادرات حكومية كبرى، مع التركيز بشكل أساسي على ترميز الأصول الواقعية (RWA) في القطاع العقاري.

تتماشى رؤية حكومة الإمارات مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ومبادرات المدن الذكية، حيث تعتبر تقنيات البلوكتشين والترميز محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي. كما تمتلك دولة الإمارات استراتيجية للاقتصاد الرقمي، تهدف إلى أن تساهم القطاعات الرقمية بنسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وفقاً لتحديث صدر مؤخراً عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من المتوقع أن تشكل الأصول المرمّزة ما يصل إلى 7٪ من سوق دبي العقاري بحلول عام 2033 — بقيمة تقدر بنحو 60 مليار درهم (16 مليار دولار أمريكي).

وقد عُقد هذا الاجتماع بتيسير من مبادرة "الجيل القادم للاستثمار الأجنبي المباشر" (NextGen FDI) التابعة لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، وهو يعكس جهود الدولة المستمرة لاستقطاب وتمكين الشركات العالمية المبتكرة التي تعزز مكانة الإمارات كمركز للتجارة والتمويل والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.

خلال المناقشة، استعرض الجانبان كيف يمكن لعمليات الترميز ذات المستوى المؤسسي لأصول مثل الذهب والعقارات والسلع أن تكمّل النظام البيئي الحالي لمركز دبي للسلع المتعددة — بما في ذلك منصة "Tradeflow" — من خلال دمج الشفافية على السلسلة (on-chain)، والقابلية للتتبع، والتسوية شبه الفورية ضمن أطر عمل تنظيمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة:"يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التواصل مع المؤسسات ذات الرؤية المستقبلية التي تتماشى مع مسيرة نمو دبي القائمة على الابتكار. تجسد 'فينفاسيا' و'بلوكميز' كيف يمكن للتكنولوجيا والأطر التنظيمية أن تتكامل لتحقيق الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأجل للنظام البيئي العالمي للسلع والأصول المادية."

من المتوقع أن يعزز ترميز الأصول الواقعية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى دولة الإمارات، والذي قفز بنسبة 48.7٪ ليصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار الإماراتية.

من جانبه، أضاف تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومؤسس "بلوكميز":"يشرفنا أن نلتقي بقيادة مركز دبي للسلع المتعددة وأن نتشارك معهم رؤية مشتركة للحقبة القادمة من رقمنة التجارة. لقد تم تصميم 'بلوكميز' خصيصاً لربط الأصول الواقعية بالبنية التحتية المالية في ظل إشراف تنظيمي، وتقدم دولة الإمارات أساساً مثالياً لتوسيع نطاق عمليات الترميز السيادي والمؤسسي."

تُعد "بلوكميز"، التي طورتها وتمتلكها مجموعة "فينفاسيا"، شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممة للترميز الآمن وتسوية وحفظ الأصول الواقعية. تدير "فينفاسيا" نظاماً بيئياً عالمياً من الكيانات المالية والتكنولوجية الخاضعة للتنظيم في كل من الاتحاد الأوروبي، والإمارات، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا، وكندا. ومن خلال ربط الأصول الرقمية بهياكل مدققة وقابلة للاسترداد ومتوافقة مع المتطلبات السيادية، تدعم "بلوكميز" رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي شفاف وموثوق وعابر للحدود.

للتواصل الإعلامي:

البريد الإلكتروني: media@blockmaze.com

الموقع الإلكتروني: www.blockmaze.com

-انتهى-

#بياناتحكومية