دبي، الإمارات : أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وشركة “بارتنرز فور جروث” )بي إف جي(، المتخصصة في تقديم الحلول الائتمانية مقابل الأصول للشركات التقنية سريعة النمو، عن إبرام شراكة استراتيجية لضخ تمويلات نمو هيكلية، بهدف تمويل ودعم توسع الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا سريعة النمو في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

يجمع هذا التعاون بين رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، وخبرة "بي إف جي" وسجلها المتميز في المنطقة كواحدة من أبرز مؤسسات الاستثمار في الائتمان الخاص. وخلال أكثر من عشرين عاماً، استثمرت الشركة ما يزيد على 2.1 مليار دولار في أكثر من 250 شركة حول العالم، لتؤكد قدرتها على تزويد رواد الأعمال برأس مال مرن يواكب طموحاتهم ويدعم شركاتهم الابتكارية في محطات نموها المفصلية.

تعكس هذه الشراكة التزام مركز دبي المالي العالمي بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. كما تستند الشراكة إلى سجل شركة "بي إف جي" المتميز في دول مجلس التعاون الخليجي الممتد لخمس سنوات، حيث التزمت الشركة بدعم عدد من أبرز شركات التكنولوجيا في المنطقة، بما في ذلك "تابي"، و"تروكر"، و"بيزات"، و"سيارة"، و"هسبي"، و"سيلكهاوس".

وبموجب التفويض الجديد، ستوفر الشراكة تمويلات نمو هيكلية للشركات المتوافقة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي للعام 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا العقارية، والتمويل الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء. ورغم أن الأولوية ستُمنح للشركات سريعة النمو التي تتخذ من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، لكن يمكن توجيه حصة من رأس المال لدعم شركات عالمية قادرة على إثراء المنظومة الإقليمية من خلال تقنياتها المتقدمة أو خبراتها أو ريادتها القطاعية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتمثل مهمتنا في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد، وتعزيز المنظومة المحلية لرأس المال الاستثماري، وتمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة سريعة النمو في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ويجسد تعاوننا مع شركة ’بي إف جي ‘رؤيتنا المشتركة وإيماننا بأهمية توفير تمويلات النمو لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الواعدة داخل المنطقة وخارجها. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تنويع أدوات التمويل المتاحة لرواد الأعمال والمستثمرين، وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية( D33) ".

ومن جانبه، قال آندرو كان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز فور جروث: "لقد كنا من أوائل مؤسسي مفهوم تمويل النمو في وادي السيليكون، وذلك ضمن رؤيتنا العالمية لمساعدة رواد الأعمال على التوسع دون التفريط بحقوقهم أو سيطرتهم على شركاتهم. وخلال الأعوام الخمسة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، لمسنا عن قرب الطموح الاستثنائي والإنجازات المميزة لرواد الأعمال في المنطقة. ويشكل تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي محطة فارقة لمسيرتنا بالمنطقة تتيح لنا تعزيز هذا الزخم، ودعم الشركات التي تُشكّل مستقبل الاقتصاد. ومن خلال هذه الشراكة، نحظى بمنصة قوية لمواصلة توفير حلول تمويلية مرنة لمساندة الشركات الجاهزة للانطلاق نحو العالمية من دبي".

تتولى "بي إف جي" كامل صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن هذه الشراكة، بما يضمن سرعة التنفيذ والانسجام الاستراتيجي مع احتياجات رواد الأعمال الطموحين في المنطقة. وباعتبارها من قلائل مزوّدي الائتمان الخاص الذين يمتلكون خبرة واسعة وحضوراً مؤثراً في دول مجلس التعاون الخليجي، ستواصل الشركة قيادة عمليات التأسيس والتمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية، بما يكفل توظيف رأس المال بكفاءة عالية وتحقيق أثر ملموس.

وفي هذا الإطار، قالت أرمينا باغوميان، المدير العام، ورئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بارتنرز فور جروث: "نفخر بشراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي، الذي كان له دور محوري في صياغة ملامح اقتصاد الابتكار في المنطقة. ويعكس دعمهم لنا ثقة كبيرة بالدور الذي يؤديه تمويل النمو بالفعل عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لمسار بدأناه منذ سنوات، ومع دعم مركز دبي المالي العالمي، بات بإمكاننا توسيع نطاق تأثيرنا، ومساندة المزيد من رواد الأعمال من خلال تزويدهم بحلول تمويلية مرنة تساعدهم على تنمية أعمالهم والانطلاق إلى أسواق جديدة".

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

