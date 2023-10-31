



"ريزيدنسز 4"، أول مجمع سكني نابض بالحياة في قرية إكسبو ويقطنه أكثر من 2٫500 شخص

الشقق المخدومة في قرية إكسبو تحظى باهتمام كبير من زوّار الإمارة القادمين للسياحة والأعمال

مركز دبي التجاري العالمي يعلن إطلاق مجمع سكني ثانٍ استجابة لطلب السوق على أن يبدأ التأجير في يناير 2024

الإعلان عن إطلاق "وورك هب قرية إكسبو"، وهو مركز أعمال مرن ومبتكر يهدف لتعزيز الإبداع والتعاون وفرص التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن "قرية إكسبو"، المجمع الوحيد الجاهز للسكن في مدينة إكسبو دبي، قد حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية "ريزيدنسز 4"، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه رسمياً في أكتوبر 2022، مما يمثّل إنجازاً هاماً. ولتلبية الطلب المتزايد في السوق، بدأ مركز دبي التجاري العالمي التأجير المسبق في تجمّع "ريزيدنسز 2"، والمقرر افتتاحه في يناير 2024.

وكانت قرية إكسبو من المشاريع التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وقد استضافت آلاف المشاركين الدوليين خلال الحدث العالمي الذي انعقد على مدار ستة أشهر. وتم إعادة افتتاح هذا المجمع السكني العام الماضي كمجمع شامل ومتكامل في مدينة إكسبو دبي، لتلبية احتياجات السكان والزوّار القادمين للسياحة والأعمال.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: "توفّر قرية إكسبو خيارات متنوعة من الشقق المخدومة المتاحة للتأجير على المدى القصير والوحدات السكنية المتاحة للتأجير طويل الأجل، وقد تمت إعادة افتتاحها في أكتوبر 2022 بالتزامن مع إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي. وتأتي معدلات الإشغال الاستثنائية في مجمع ريزيدنسز 4 السكني للتأكيد على الطلب المتزايد على الحياة المجتمعية الفاخرة والجاذبية التي تتمتع بها مدينة إكسبو دبي كوجهة حيوية. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في نهاية شهر نوفمبر لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والاستدامة، تستعد مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة وإلهام الجميع من حول العالم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الإرث الكبير".

وتعد "قرية إكسبو" وجهة سكنية نابضة بالحياة، وهي تتألف من أربع مجمعات سكنية تضم مساحات شاسعة بمناظر طبيعية خلّابة وتشكّل مجتمعاً آمناً للمشاة. ويضم كل مجمع سكني مجموعة خاصة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة إكسبو الشاسعة والتي تبلغ مساحتها 37٫000 متر مربع، ومساراً للركض، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مسار ركوب الدراجات، والسوبر ماركت، والصيدلية، والصالونات، والعيادة، وعدد متزايد من المطاعم والمقاهي.

من جهته، قال كريستوفر رومين من شركة سافيلز الشرق الأوسط، التي تقود عمليات التأجير بشكل حصري في قرية إكسبو: "نحن في سافيلز كنا دوماً على يقين بأن مستوى الإقبال على قرية إكسبو سيكون كبيراً وأننا سنتمكّن من تأجير الوحدات المتاحة بشكل سريع، إلّا أن المستويات التي شهدناها حتى الآن كانت غير مسبوقة".

وأضاف: "لقد كانت ردود المستأجرين مشجعة جداً، حيث تركّزت ردودهم حول العديد من المزايا المتوفرة، مثل سهولة الوصول إلى محطة المترو، ومواقف السيارات المخصصة، وجودة البناء الممتازة، والمساحات الخضراء الوفيرة، والأهم من ذلك، قدرتهم على توفير الوقت أثناء التنقّل، الأمر الذي يمنحهم الفرصة للاستمتاع بوقتهم بالشكل الأمثل. لقد نجح فريقنا المختص في تأجير الوحدات المتاحة وتحقيق نسبة إشغال بلغت 50% في مايو 2023، بعد ستة أشهر فقط من الإطلاق، وتم إشغال الوحدات المتبقية بسرعة خلال الأشهر التالية. إن معدلات الإقبال السريعة هي انعكاس للجودة العالية للمجمع ومزاياه".

وفي محاولة للارتقاء بمستوى المزايا المتوفرة في هذا المجتمع الذي يلقى رواجاً كبيراً، أبرم مركز دبي التجاري العالمي شراكة مع أنبوكس (UNBOX)، وهي شركة حائزة على الجوائز في مجال مساحات العمل المشتركة، وذلك من أجل تقديم مركز أعمال مشترَك يحمل اسم وورك هب قرية إكسبو (Expo Village WorkHub). ويفتح مركز الأعمال المشترَك الجديد أبوابه يومياً، ويوفر خيارات متعددة لأفراد المجتمع، بدءاً من المكاتب المرنة والمكاتب الخاصة، وصولاً إلى المساحات المخصصة للفعّاليات وغرف الاجتماعات وغيرها من المرافق الإضافية. ويتمتع الأعضاء أيضاً بجدول زمني لفعّاليات التواصل، بالإضافة إلى الخدمات المجانية والوصول إلى مراكز الأعمال المشتركة الأخرى التي تديرها "أنبوكس".

وتعليقاً على الإطلاق، قال رياض مدني، مدير شركة "أنبوكس": "تماشياً مع استراتيجيتنا التوسعية، عقدنا شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لتقديم بيئة مجتمعية مميزة إلى دبي الجنوب، ونسعى إلى إنشاء مساحات عمل تتمحور بشكل كبير حول رفاهية الأشخاص وتعزيز الروابط الهادفة، وتوفير تجربة مميزة في بيئة داعمة تركز على المجتمع. هذه هي المرحلة الأولى من مساعينا نحو التوسع، ونحن سعداء بحصولنا على الفرصة لإدارة وورك هب قرية إكسبو، ونحن نتوقّع نجاحاً كبيراً في هذه الشراكة التي تجمعنا مع مركز دبي التجاري العالمي".

تقع قرية إكسبو بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومحطة مترو إكسبو 2020 دبي، وهي توفّر للسكان سهولة الوصول إلى دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى مسارات للوصول إلى محطات المترو والوجهات الرئيسية الواقعة على خط المترو الأحمر، مثل ابن بطوطة مول، وفيستيفال بلازا جبل علي، ومجمّع دبي للاستثمار، ومركز دبي للسلع المتعددة.

واختتم الفهيم قائلاً: "لقد شهدت دبي توسعاً منقطع النظير في قطاعها العقاري وتعدادها السكّاني العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بأدائها الاقتصادي القوي. مدينة إكسبو دبي هي جزء أساسي في خطة دبي الحضرية 2040، وهي تواصل التطوّر لتصبح مركزاً حيوياً نابضاً بالابتكار الثقافي والتجاري، وهنا تزداد أهمية قرية إكسبو باعتبارها المجمع الوحيد الجاهز للسكن، مما يوفّر ميزة هامة لأولئك الذين يسعون لأن يكونوا في قلب الحدث".

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نبذة عن قرية إكسبو

قرية إكسبو هي من الوجهات التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها في الأساس لتكون المجمّع السكني الرسمي للمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وهي تعد اليوم مركزاً سكنياً وتجارياً ناشئاً يلقى رواجاً كبيراً في قلب منطقة دبي الجنوب الشاسعة. وتضم قرية إكسبو 2,273 وحدة سكنية موزعة ضمن أربعة مجمعات وهي تضم مجتمعاً عالمياً متنامياً وتوفّر خيارات متنوّعة تتضمن وحدات مفروشة متاحة للتأجير قصير الأجل ووحدات للتأجير السنوي، كما توفّر سهولة الوصول إلى أهم مراكز الأعمال والطرق السريعة وخطوط النقل - بما في ذلك محطة مترو مخصصة - بالإضافة إلى المحلات التجارية، والمساحات الخضراء، ومناطق المشي، والمرافق الترفيهية، ووجهات تناول الطعام والترفيه القريبة من مدينة إكسبو دبي.

نبذة عن سافيلز الشرق الأوسط

سافيلز هي شركة خدمات عقارية عالمية مدرجة في بورصة لندن، وهي تقدّم خدماتها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، حيث تقدّم سافيلز مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة والإدارة والوساطة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. تشمل خبرات الشركة إدارة العقارات، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية، وتقييم الأصول العقارية والتجارية، واستشارات الاستثمار والتطوير. تأسست سافيلز في المملكة المتحدة عام 1855، وهي تمتلك شبكة دولية تضم أكثر من 700 مكتب وشريك يعمل بها أكثر من 40 ألف شخص في الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن أنبوكس

تعد "أنبوكس" من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول مساحات العمل المرنة التي تتخطى مفهوم المساحات المكتبية التقليدية، وهي تلتزم ببناء وتطوير مجتمع أعمال حيوي وشامل، وذلك من خلال إنشاء مساحات عمل ملهمة تحفّز الإبداع والتعاون والنمو. باعتبارها شركة رائدة في هذا القطاع، تلتزم أنبوكس بإعادة تعريف مستقبل مساحات العمل وتعمل على توفير حلول مرنة للشركات من جميع الأحجام. مؤسستنا مبنية على تفكير أنبوكس - وهو محرك لإيجاد طرق جديدة لربط الشركات الناشئة وقادة القطاع والمبتكرين والشركات. انضم إلى منظومتنا التي تجمع بين الابتكار والإدراك والفرص بسلاسة.