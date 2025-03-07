تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وامتدادًا للرسالة السامية في نشر تعاليم القرآن الكريم وترسيخ جسور التقارب الثقافي، قام مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بزيارة للمركز الإسلامي الثقافي الصيني. وقد تضمن هذا اللقاء إهداء 540 نسخة من المصحف الشريف مترجم إلى اللغة الصينية، إضافة إلى نسخ مترجمة إلى اللغتين الفلبينية والإنجليزية، بهدف تيسير فهم معاني القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرات "عام المجتمع"، التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ روح التعاون بين الثقافات. وقد أعرب مسؤولو المركز الإسلامي الثقافي الصيني عن تقديرهم العميق لهذه المبادرة، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المركز لدعم المشاريع الثقافية والدينية التي تسهم في تقوية الروابط بين الشعوب.

ويولي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من المبادرات، تأكيدًا على رسالة الإمارات في نشر المعرفة وتعزيز التواصل الحضاري، وترسيخها كمنارة عالمية للتسامح والتآخي بين الأمم.

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