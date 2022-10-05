لمواكبة التطورات ورفع المستوى المعرفي للسائقين وتعزيز السلامة المرورية على الطرق

أبوظبي - في خطوة تواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع النقل وتهدف إلى تطوير آفاق التعاون المشترك ورفع مستويات الجدارة المهنية لدى السائقين بما يسهم في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة في الإمارة، وقع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، يعمل بموجبها الطرفان على تطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بشأن تطوير مهارات السائقين وأساليب القيادة المهنية الآمنة بما يعزز من ثقافتهم المرورية ويدعم الأمن والسلامة على الطرق.

وقع الاتفاقية عن مركز النقل المتكامل سعادة عبد الله المرزوقي، المدير العام للمركز، وعن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، السيد خالد محمد الشميلي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن التعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات يأتي انطلاقاً من الحرص على رفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم من خلال استخدام مناهج تدريب متطورة وحديثة ترتقي بآلية تعليم قيادة المركبات وتستند إلى أفضل المعايير وأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال، مما يعزز أداء السائقين المهنيين وقدرتهم على توقع مفاجآت ومخاطر الطرق والقيادة الاقتصادية الخضراء والتعامل مع مستخدمي النقل بكفاءة عالية بما يرتقي بجودة الخدمات وينعكس بالإيجاب على أمن وسلامة الطرق ويسهم في إرساء دعائم النقل السليم و المستدام في إمارة أبوظبي.

كما يسهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النقل ودعم أهداف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي ويصب في إطار الجهود المبذولة لتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعكس التطور الحاصل في هذا القطاع وترتقي بجودة التدريب ومخرجات التعليم

للسائقين وتعزيز مهاراتهم من خلال الاعتماد على البرامج الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير برامج تعليم القيادة وعمليات اختبار السائقين وتقييم أدائهم بما يدعم منظومة التدريب المطبقة لتعليم القيادة لكافة انواع المركبات، ويرفع من كفاءة وجودة خدمات النقل والتنقل ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

هذا ويسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف الاتفاقية من خلال العمل على عدة محاور، من بينها بحث فرص التطوير المشتركة، وتقديم مبادرات مشتركة في استدامة النقل والتنقل ،وتبادل الخبرات، والاستفادة منها في تدريب مسؤولي السلامة للمركبات الذكية، فضلاً عن تسهيل عملية تبادل البيانات بين الطرفين، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجالات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة خدمات التنقل، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى إعداد البرامج الخاصة بتصاريح النقل والتنقل المهني، كبرنامج التدريب والتقييم والاعتماد الدولي لشهادات الكفاءة المهنية للسائقين، والذي يشمل سائقي مركبات الأجرة، والحافلات العامة، ونقل الركاب، وشاحنات نقل البضائع، وتوصيل الطلبات والخدمات، وكذلك مستخدمي الدراجات الكهربائية.

وأعربت شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات انه بموجب هذه الاتفاقية ستسخَّر عشرين عاماً من الخبرة في مجال التعليم المروري، والتدريب النظري، والعملي سواء حضورياً أوعن بُعد عبر الانترنت وذلك لتنسيق السياسات والإجراءات فيما يخص الاعتمادات والشهادات الدولية لآلية تدريب وتأهيل السائقين المهنيين وتقييمهم من خلال العديد من الهيئات ذات الصلة (مثال: اللجنة الدولية لاختبار وتقيم السائقين، الاتحاد الدولي للطرق، الشركة الوطنية السويدية لاستشارات التدريب على القيادة، المركز الوطني الهولندي للوقاية من حوادث الطرق، الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، المنظمة العالمية لاعتماد معايير القيادة، والاتحاد الأوروبي لجمعيات مدارس تعليم القيادة وغيرها من الاعتمادات)، يضاف إلى ذلك استخدام الأدوات المساعدة في التدريب من أجهزة محاكاة، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والتكنولوجيا الحديثة عبر مشاركة الذكاء الاصطناعي للعنصر البشري في التدريب والتقييم، والأخذ بالمراجعة الدورية لأسباب المخالفات المهنية والتقنية والسلوكية التي تتسبب في الحوادث.

#بياناتحكومية

- انتهى -