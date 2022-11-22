في ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

أبوظبي- بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، وفي خطوة تهدف إلى لفت الانتباه للخسائر البشرية والمادية التي تسببها حوادث الطرق، نظم مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، فعالية للتوعية بالسلامة المرورية حيث شارك فيها دائرة البلديات والنقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالشأن المروري.

وشملت الفعالية عدداً من الأنشطة وورش العمل والعروض والمحاضرات والتجارب الهادفة إلى رفع مستويات الأمن والسلامة على الطرق. حيث قدم مركز أبو ظبي للصحة العامة ورشة عمل بعنوان "وقف النزيف" تضمنت دورة تدريبية على مهارات الإسعافات الأولية وكيفية وقف النزيف في الحالات الطارئة، كما قدّم مجموعة من الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية محاضرة بعنوان الإصابات من وجهة نظر الأطباء حيث تم شرح أنواع الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية المختلفة وطرق علاجها والأضرار الجسدية الدائمة والخسائر في الأرواح التي قد تنجم عنها، ودعوا أفراد المجتمع إلى الالتزام بمتطلبات وإجراءات القيادة الآمنة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

كما قدم مركز النقل المتكامل عرضاً عن استراتيجية الرؤية الصفرية تناول من خلاله أفضل السبل التي تمكن من بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية بالإمارة وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات. وكانت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل، قد أطلقت هذه الاستراتيجية تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في رفع جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أماناً.

كما قدمت دائرة البلديات والنقل عرضاً عن أبرز المشاريع الهندسية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للطرق والمصممة لتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً عن التوعية الرقمية و محاضرة بعنوان "خفض النقاط المرورية" أكدت من خلالها حرصها على تعديل السلوك المروري لمرتكبي المخالفات وتأهيلهم عبر دورات تأهيلية وتثقيفية وتوعوية كما حذرت من أن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة يعتبر من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، كالتحدث عبر الهاتف أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والأكل والشرب واستخدام المكياج والانشغال مع الآخرين داخل المركبة فكلما زادت درجة تركيز السائق خلال القيادة زادت قدرته على تفادي المخاطر، وبالتالي تجنب تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

بدوره قدم مركز أبوظبي للصحة العامة عرضاً أكد من خلاله على أهمية استخدام مقاعد الأطفال في المركبة لتأمين سلامتهم أثناء التنقل في المركبة. كما شملت الفعالية إقامة عروض خارجية تناولت أهمية سلامة الإطارات وضرورة التأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات ومعايير الأمان والسلامة بهدف الوقاية من الحوادث على الطرق. والسلامة المرورية في قطاع الدراجات الكهربائية/السكوتر وأهمية الحملات التوعوية التي تستهدف مستخدمي تلك الدراجات بمتطلبات القيادة الآمنة وإجراءات السلامة.

وتطرقت الفعالية إلى الدور المهم الذي يقوم به الإسعاف الوطني، في تقديم الخدمات الفورية والسريعة للجمهور بهدف اسعاف المصابين وإنقاذ الأرواح، وكذلك خدمة مساندة الطرق التي يوفرها مركز النقل المتكامل مجاناً والتي تغطي كافة الطرق الرئيسية في إمارة أبوظبي، وتوفر الدعم السريع والمساندة الفاعلة لمستخدمي الطرق وذلك عبر تأمين موقع المركبات المتضررة والمعرقلة لحركة المرور بسبب تعطل أو حادث مروري.

وتأتي هذه الفعالية لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق لتذكر القصص المأساوية لإصابة أو فقد عزيز نتيجة تلك الحوادث، والأثر السيء على عائلات وأصدقاء الضحايا كذلك الخسائر الاقتصادية والأعباء المادية نتيجة حوادث الطرق. وأن الالتزام بقوانين السير والمرور واتباع نظام النقل الآمن هو خير وسيلة لتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات.

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