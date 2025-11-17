أبوظبي– أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن خطوة رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات معرض دريفت إكس2025 المقام ضمن النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" الذي يُنظِّمه "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"، إذ أصبحت أبوظبي أول مدينة في العالم تعترف بـ المركبات المعيارية (Modular Vehicles)، وهي مركبات ذكية قابلة لإعادة التشكيل يمكن ربطها أو فصلها وفق الحاجة التشغيلية، طوّرتها شركة NExT كفئة جديدة ومستقلة من المركبات على الطرق، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في سياسات النقل المبتكر عالميًا.

يستند هذا الاعتراف إلى قاعدة علمية راسخة، مدعومة بأبحاث ودراسات منشورة من مؤسسات دولية في نيويورك وأبوظبي، إلى جانب جوائز عالمية وتجارب ميدانية أثبتت قدرة هذه المنظومة على تحسين كفاءة الطرق وتعزيز الاستدامة وتطوير مرونة النقل الحضري.

وتتميّز المركبات المعيارية بقدرتها على التكيّف تبعًا للطلب التشغيلي، من خلال ربط أو فصل الوحدات الذكية حسب عدد الركاب أو طبيعة الاستخدام، ما يتيح تحسين انسيابية الحركة وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية بكفاءة عالية.

ويقود مركز النقل المتكامل هذا التحوّل بالشراكة مع شركة الإمارات لتعليم القيادة وليفتانغو (Liftango) وباراديغما للابتكار (Paradigma Innovation Hub)، لتنفيذ أول تشغيل تجريبي لهذه المركبات المعيارية الذكية متعددة الوحدات في جزيرة ياس، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من النقل الذكي في العاصمة.

تمكين التحول التدريجي نحو القيادة الذاتية الذكية

وإلى جانب دورها في تحسين حركة الطرق، تُستخدم هذه المركبات كمنصة انتقالية لتطوير أنظمة التشغيل الذكي والتحكم عن بُعد، ضمن مبادرات مركز النقل المتكامل نحو التوسّع التدريجي في تطبيقات القيادة الذاتية مستقبلًا في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: " يُواصل مركز النقل المتكامل جهوده لترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا لتقنيات التنقّل المبتكرة، عبر مبادرات نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها. ويأتي اعتماد المركبات المعيارية الذكية كخطوة استراتيجية تدعم توجه الإمارة نحو منظومة نقل أكثر تكاملًا وذكاءً."

ومن جهته، قال أنطونيو غوادانيينو، الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة NExT: "نفخر بتعاوننا مع مركز النقل المتكامل لتقديم حل قابل للتنفيذ فوراً، دون الحاجة لبنية تحتية جديدة، وبقدرة عالية على تقليل الازدحامات المرورية وتحسين خدمات الميل الأول والأخير، وهي تحديات رئيسية ستحدد مستقبل النقل خلال العقد القادم."

تواصل أبوظبي ترسيخ ريادتها العالمية في تطوير منظومة النقل الذكي من خلال رؤى طموحة وشراكات استراتيجية، تؤكد مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار في مجالات التنقّل المستقبلي والحلول المستدامة.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

نبذة عن NEXT:

تُعَدّ NEXT نظام نقل ذكي متقدّم يعتمد على أسراب من المركبات الكهربائية المعيارية. يمكن لكل وحدة من هذه المركبات أن تتصل أو تنفصل عن الوحدات الأخرى أثناء السير على الطرق الحضرية العادية.

عند اتصال الوحدات ببعضها، يتكوّن ممر مفتوح فيما بينها، مما يسمح للركّاب بالوقوف والتحرك بسهولة من وحدة إلى أخرى.

إن الهيكلية المعيارية لهذه الوحدات المتنقلة، في مدن مبتكرة مثل أبوظبي، تتيح إمكانية التحويل أثناء الحركة، ما يساهم في تعظيم كفاءة النظام، وتقليل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والازدحام المروري بأكثر من 60٪، إلى جانب رفع مستوى الراحة للركّاب. يشبه النظام سيارات الأجرة المشتركة المتطورة عند الطلب، ولكن دون توقفات وسيطة أو أوقات انتظار.

كما يمكن تطبيق تقنية NEXT في سياقات أبسط وأكثر سهولة في التنفيذ، مثل نظام الحافلات ذات السعة المتغيرة. ففي هذا النموذج، يختار سائق الحافلة – استنادًا إلى البيانات التي يوفرها نظام NEXT – عدد الوحدات المترابطة التي سيستخدمها للخدمة المجدولة وعدد الوحدات التي سيتركها في محطة أو لشحنها، مما يتيح تكييف العرض مع الطلب بشكل مرن. ويوفّر هذا السيناريو، حتى دون الاعتماد على القيادة الذاتية أو تعدد السائقين، تخفيضًا في تكاليف الطاقة والصيانة يتجاوز 50٪.

إضافةً إلى ذلك، يمكن استخدام NEXT في مجالات لا حصر لها، بما في ذلك قطاع التجزئة والخدمات المتنقلة والرعاية الصحية والأمن ونقل البضائع والخدمات المطارات والمرافئ.

